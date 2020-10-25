高雄三民區豐裕里將舉辦第二屆動物面具遊行派對，此次以「揪豐派」為主題，由里長謝錫元帶領民眾們變裝遊行嗨翻豐裕里，也藉由舉辦藝術彩繪嘉年華向民眾們傳達正確的動物保護觀念，希望打造一個人與動物共榮的社區。

此次動物面具遊行趴將於31日隆重登場，近日里內許多居民紛紛開始發揮創意動手製做動物面具，看得出里民對此次遊行的重視與期待，更有8旬老奶奶一連做了5個不同動物圖案的面具，準備在派對嘉年華當天分送給三五好友，一同享樂。

今年舉辦的動物面具遊行派對相比去年再進化，最特別的就是此次謝錫元與里民製作一輛高達2公尺的巨大貓型花車，要在活動當天亮相與民眾同歡，此外謝錫元更邀請到知名劇團、舞團進行表演，今年遊行盛大舉辦，參加人數有望突破千人。

豐裕里里民李江春表示，自從參加第一屆的動物面具遊行派對後，就相當期待第二屆的到來，他已經將要帶到嘉年華的「機斯」都準備好了，有信心自己製作的道具絕對特別，到時候要跟大家比拚一番，這次活動一定相當精采，他迫不及待動物嘉年華的到來。

謝錫元表示，再次舉辦動物嘉年華盛會，除了達到讓社區民眾齊聚一堂共同享樂以外，也會向大家宣導動保的正確觀念，帶領民眾更進一步探索人與動物的關係，教導大家另類的生命教育，也希望讓更多人愛上這個有溫度、有創意的動物共榮社區。

(中時 )