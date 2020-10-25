據《美國劇場》雜誌在推特上發表動態指出，曾為頂尖瑪莎葛萊姆舞團、紐約大都會歌劇院設計舞台的劇場大師李名覺日前在美辭世，享壽90歲。來自大陸的李名覺和台灣頗有連結，曾為雲門舞集設計《紅樓夢》、《九歌》、《家族合唱》與《焚松》的舞台，雲門創辦人林懷民表示，「他的影響力是一整個世代，人稱『名朝』，許多劇場重要的設計師都是他的子弟兵。」
林懷民回憶，和李名覺的緣分很特別，1983年，他還不認識李名覺，但一心想找他做舞台設計，於是他委託美國友人在當地的公共電話翻找電話簿，找到他家地址，「那是一個沒有手機也沒有LINE的年代，我手寫信給他，他真的回信了，就這樣相約在紐約見面，第一次見面就聊了很久，他很仔細地了解我的想法，完全是大師風範。」
林懷民說，李名覺為雲門做的第一部舞台設計作品是《紅樓夢》，第二部是《九歌》，九歌有個小插曲，更顯見李名覺在專業上的堅持，「他把設計模型帶到台灣，看完舞作排練之後，他說舞蹈太強了，原本的舞台設計是不對的，應該要重做，我希望保留，但他還是整個重做了，態度非常專業、認真。」
時任《九歌》製作經理的舞台設計師王孟超也記得這件事，他表示，從這件事可以看到一名創作者如何認真面對作品，「李名覺在作品面前完全地誠實，即使林老師當時很愛他第一次做好的舞台，但他認為那不符合舞作內容，因此重新設計。」
王孟超表示，李名覺曾在台開設工作坊，他給學子的提點，永遠都從鼓勵開始，「他會先鼓勵人，真的做得很好，但是後面會接一個But，我們稱那是『Big But』，點出作品的問題癥結點，聽了就像被灌頂一樣。」
王孟超認為，李名覺早年學習水墨畫，他的舞台設計具有東方美學底蘊，王孟超表示，在李名覺退休後，有次他和林懷民去拜訪他，看到他在畫水墨畫，「林老師問他，你覺得你的舞台設計現在如何？他回答：我覺得我的設計現在才剛要開始。是個很謙虛又一直在求變化的人。」
林懷民表示，他很感謝李名覺，在台灣劇場技術上不成熟的年代，願意為雲門設計舞台，「過程中他也一直給我們鼓勵，看到我們的成長，是父執輩的人，我們永遠懷念他，感謝他。」
北藝大名譽教授楊其文表示，李名覺對美國舞台劇設計的貢獻可說是教父級人物，其地位不可動搖，是一位人人敬重的藝術家，「他的舞台設計經驗豐富，且會願意和合作對象了解為何舞作、戲劇為何如此呈現，來思考如何設計。特別的是，他會將音樂、繪畫等其他多元的藝術形式納進舞台設計思維。」
楊其文表示，李名覺雖是舞台設計大前輩，但為人親切，願意幫助後輩，「即使你不是耶魯大學的學生，發一封電子郵件給他，請教問題，他還是會願意回答你。他訪台幾回，舉辦不少講座，一些台灣學子後來也因此赴耶魯大學就讀，成為他的學生。」
(中時 )
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