華裔美籍舞台設計大師李名覺獲美國戲劇界最高榮譽的東尼獎終身成就獎。圖為他為雲門《九歌》設計的舞台畫面。（雲門提供）

據《美國劇場》雜誌在推特上發表動態指出，曾為頂尖瑪莎葛萊姆舞團、紐約大都會歌劇院設計舞台的劇場大師李名覺日前在美辭世，享壽90歲。來自大陸的李名覺和台灣頗有連結，曾為雲門舞集設計《紅樓夢》、《九歌》、《家族合唱》與《焚松》的舞台，雲門創辦人林懷民表示，「他的影響力是一整個世代，人稱『名朝』，許多劇場重要的設計師都是他的子弟兵。」

林懷民回憶，和李名覺的緣分很特別，1983年，他還不認識李名覺，但一心想找他做舞台設計，於是他委託美國友人在當地的公共電話翻找電話簿，找到他家地址，「那是一個沒有手機也沒有LINE的年代，我手寫信給他，他真的回信了，就這樣相約在紐約見面，第一次見面就聊了很久，他很仔細地了解我的想法，完全是大師風範。」

林懷民說，李名覺為雲門做的第一部舞台設計作品是《紅樓夢》，第二部是《九歌》，九歌有個小插曲，更顯見李名覺在專業上的堅持，「他把設計模型帶到台灣，看完舞作排練之後，他說舞蹈太強了，原本的舞台設計是不對的，應該要重做，我希望保留，但他還是整個重做了，態度非常專業、認真。」

時任《九歌》製作經理的舞台設計師王孟超也記得這件事，他表示，從這件事可以看到一名創作者如何認真面對作品，「李名覺在作品面前完全地誠實，即使林老師當時很愛他第一次做好的舞台，但他認為那不符合舞作內容，因此重新設計。」

王孟超表示，李名覺曾在台開設工作坊，他給學子的提點，永遠都從鼓勵開始，「他會先鼓勵人，真的做得很好，但是後面會接一個But，我們稱那是『Big But』，點出作品的問題癥結點，聽了就像被灌頂一樣。」

王孟超認為，李名覺早年學習水墨畫，他的舞台設計具有東方美學底蘊，王孟超表示，在李名覺退休後，有次他和林懷民去拜訪他，看到他在畫水墨畫，「林老師問他，你覺得你的舞台設計現在如何？他回答：我覺得我的設計現在才剛要開始。是個很謙虛又一直在求變化的人。」

林懷民表示，他很感謝李名覺，在台灣劇場技術上不成熟的年代，願意為雲門設計舞台，「過程中他也一直給我們鼓勵，看到我們的成長，是父執輩的人，我們永遠懷念他，感謝他。」

北藝大名譽教授楊其文表示，李名覺對美國舞台劇設計的貢獻可說是教父級人物，其地位不可動搖，是一位人人敬重的藝術家，「他的舞台設計經驗豐富，且會願意和合作對象了解為何舞作、戲劇為何如此呈現，來思考如何設計。特別的是，他會將音樂、繪畫等其他多元的藝術形式納進舞台設計思維。」

楊其文表示，李名覺雖是舞台設計大前輩，但為人親切，願意幫助後輩，「即使你不是耶魯大學的學生，發一封電子郵件給他，請教問題，他還是會願意回答你。他訪台幾回，舉辦不少講座，一些台灣學子後來也因此赴耶魯大學就讀，成為他的學生。」

(中時 )