馬來西亞國家元首阿布杜拉拒絕總理慕尤丁提出頒布緊急狀態的建議。慕尤丁23日以新冠肺炎疫情嚴峻為由，要求阿布杜拉頒布緊急狀態，包括停止國會運作。阿布杜拉24日在國家王宮與各州統治者召開特別會議後，認為政府有能力處理疫情，因此無須頒布緊急狀態。他也提醒政治人物停止一切擾亂國家穩定的政治盤算。

在野黨領袖安華抨擊慕尤丁明知無法在國會取得多數支持，而以疫情為藉口，藉助頒布緊急狀態限制國會議事。

阿布杜拉昨天（24日）與大馬9個州的統治者開會討論，認為政府對抗新冠疫情成效卓著，因此不必要對全國或部分地區頒布緊急狀態。

此外，阿布杜拉提醒政治人物停止政治謀算，並指即將提交國會審議的2021年財政預算對於防疫及恢復經濟至關重要。

有消息指，穆尤丁提出此動議目的是穩住權力，以防反對派領袖安華奪位。憲法賦予國王權力決定是否頒布緊急狀態，而一旦頒令，總理則具備額外權力繞過國會，增設規例或增加預算支出。

(中時 )