新疆維吾爾自治區人民政府25日表示，喀什地區疏附縣近日在定期檢測中，發現無症狀感染者後，當地疫情防控指揮部立即對其密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行核酸檢測，截至今天14時，137人呈陽性，均與其父母所在的三村工廠相關連。經專家診斷，均為無症狀感染者。

新浪財經報導，喀什地區疫情防控工作指揮即日起啟動一級響應，自治區、地區聯合專家組迅速趕赴疏附縣開展工作，相關部門全面開展疫情研判、流調、重點人群排查、核酸檢測等工作。

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇指出，疫情發生後，喀什地區疏附縣疫情防控指揮部立即啟動應急響應機制，迅速展開流行病學調查及溯源工作，目前基本掌握138名無症狀感染者活動軌跡，對排查到的所有密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者、一般接觸者等風險人群已全部落實健康管理措施。同時迅速開展全員核酸檢測，以疏附縣為重點，對喀什地區開展全員免費核酸檢測。

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