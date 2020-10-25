台中一名51歲男子日前施打流感疫苗後出現嚴重不適症狀如頭暈、嘔吐及四肢無力，遭診斷為急性神經炎，送到加護病房急救，如今更傳出病危，對此台中衛生局也回應，表示不排除是流感疫苗引起，病患女兒更痛哭表示無法接受。

51歲林男本月10日施打流感疫苗，10天後出現不適症狀，不僅頭暈嘔吐、四肢無力，還有呼吸困難，家人發現後趕緊送醫，林男遭診斷為急性神經炎，如今更傳出病危。根據《東森新聞》報導，急診醫師指出，林男染上極為罕見的「GBS格林巴利症候群」。林男女兒表示媽媽邊流淚邊簽病危通知，她說，父親平日相當健康，也沒有遺傳、慢性病史，好好的人打疫苗後突然變這樣，實在無法接受。

台中市衛生局疾管科長湯澡瑛指出，民眾施打疫苗發生不適狀況，過去曾出現類似情形；林男是本月10日至豐原某診所注射公費流感疫苗，20日出現四肢無力、頭暈、嘔吐，當天立刻住院觀察，21日呼吸困難再轉加護病房，23日醫院向衛生局通報，不排除是因施打流感疫苗的關係。

台灣目前發生51起施打疫苗後出現不良反應通報，中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨(24日)表示，51例中，12例屬於嚴重不良反應，包括心肌炎、蜂窩性組織炎、休克、呼吸困難等，另有39例為非嚴重不良反應，包括頭暈、頭痛、發燒等。賽諾菲有1例嚴重不良反應（心肌炎），11例非嚴重不良反應，但都在預期範圍內，未料今天就傳出疫苗接種者命危消息。

(中時新聞網)