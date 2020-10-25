台東一名女子患有中度精神障礙，兩年前在網路聊天室認識一名謝姓男子，兩人相約在汽車旅館後，男子即趁機性侵該女，之後謝男孩還把她介紹給另一位陳姓友人，陳男也隨即帶她至另一處旅館性交，兩男遭控告妨害性自主；不過法院在審理時，該女竟改稱一切都是自願，最終判謝男無罪，陳男則尚未到案。

該女子表示，當時謝男要帶她去旅館時，她有表明自己還有精神障礙，並且有在吃藥，但兩人到了房間後，謝男就說他有點受不了，要求與她性交，於是開始親吻、撫摸她，她當下有立即表明拒絕，但最後還是讓謝男得逞；謝男則否認有強姦，辯稱不知對方有智能障礙，且性交行為是她主動，是合意性交。

法院囑託臺北榮民總醫院臺東分院進行精神鑑定，判斷該女認知能力屬輕度智障，對喜好與厭惡辨別及表示並無困難，且該女在受鑑定時，即主動積極拿出筆記本侃侃而談案發過程經過，與性侵後的創傷反應迥異，她也表示曾和陌生網友見面並發生性關係；醫師認為，依該女心智能力，如果她不想要發生性行為，是有能力抗拒、表達不要。

女子在法庭也改口供稱，謝男沒有強迫，她是自願的，是因為想要一個穩定的男朋友，才會跟他發生性行為。法官認定謝男被控趁機性交罪的證據不足，判他無罪。

(中時新聞網)