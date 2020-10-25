許多家庭都會在家做飯，但吃完飯，洗碗盤的動作若不夠紮實，恐導致細菌孳生，造成二次感染。毒理學權威招名威教授分享一般家庭洗碗「6大NG習慣」，許多人對洗碗盤、洗碗筷早就習以為常，但事實上，這些動作可能都做錯了。

現任中原大學生物科技學系副教授，毒理專家招名威近日在臉書上分享，許多人喜歡在家做菜，製作美食，卻忽略最後一個步驟「洗碗」，才是最重要的。他整理出民眾常見洗碗6大習慣，都可能讓細菌滋生。分別是：「習慣性把髒盤子和碗摞起來」、「不及時洗，長時間把髒碗髒盤浸泡在一起」、「洗什麼都離不開洗潔精，而且直接使用原液」、「缺乏耐心，水沖洗不夠乾淨」、「碗筷不晾乾就收起來」、「洗完碗盤筷，卻不洗抹布」。

毒理學權威招名威教授分享一般家庭洗碗「6大NG習慣」，若洗碗盤的動作不夠紮實，恐導致細菌孳生，造成二次感染。（圖／示意圖，達志影像）

有些人吃完飯習慣將吃完的髒碗盤先摞一起，用水先泡著，打算等空閒時候再洗，沒想到一泡就過了大半天。招名威指出，用水泡碗最好別超過4小時，因為碗盤裡的油脂或剩菜剩飯特別容易造成細菌繁殖，約1-4小時是細菌的適應期，4小時之後就會開始大量繁殖；而「碗盤摞一起」更容易造成交叉感染，所以吃完的碗盤和食物分離就很重要。主要是因為水槽內可能含有沙門氏菌、變形桿菌、副溶血弧菌、痢疾桿菌等細菌，很容易附在碗盤上。

很多人洗碗時，不管碗盤上有沒有油，通常都會添加洗碗精，認為這樣才洗得乾淨。但招名威表示，最好先分清楚吃的食物有沒有含油脂，若燙青菜沒有加醬油或麻油調味，只有加鹽，其實是不需要用洗碗精的。在使用洗碗精時，建議一定要先稀釋過，不要直接擠在菜瓜布上沾水清潔，以他自己經驗來說，會用水稀釋10倍。另外，因洗潔精的主要成分是表面活性劑，洗碗盤時一定要有耐心沖洗乾淨，否則過量接觸到餐盤上的洗潔精，對人體也不好。

招名威也指出，許多人洗完碗筷，為求快就速就索性用抹布簡單擦拭，不等上面水分滴乾，反更容易讓細菌滋生，也不夠乾淨。建議最好自備碗盤架，並也要經常清洗，避免二次感染。除此之外，抹布也是關鍵，招名威表示，有研究發現，長期不洗抹布，單塊抹布上的細菌總數最高可達5000億個！

招名威說，正常來說1個月就要換一次抹布，最好使用木纖維材質的抹布，具有很強的親水性和排油性，比較不容易讓細菌黏附；聞到抹布有臭臭的味道，就代表細菌開始滋生了，此時一定要丟掉。最好的辦法就是每天清洗抹布。

(中時新聞網)