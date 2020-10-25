為期3天的蘭陽媽祖文化節，今天（25日）晚上結束，宜蘭縣政府民政處估計，有8.6萬人次參與媽祖文化節，宜蘭縣長林姿妙表示，今年媽祖文化節成功結合鐵道文化，希望能讓宜蘭特色宗教活動帶動旅遊與觀光熱潮，活絡宜蘭地方經濟。

今天是蘭陽媽祖文化節第3天，主辦單位宜蘭縣政府及羅東震安宮規畫媽祖之夜晚會，以感恩媽祖以及眾神尊神威浩蕩澤披縣民，並感謝這次參加各宮廟不遺餘力為縣民祈福的辛勞付出。

今晚的「媽祖之夜」在羅東文化工場舉行，邀請宜蘭縣內平安粥著名的宮廟提供現場信眾食用，並規畫傳統廟埕市集，隨著媽祖之夜結束，2020蘭陽媽祖文化節正式落幕。

民政處表示，今年從北到南總共有89間宮廟參加，去年北台灣媽祖文化節則是有66間宮廟參加，今年宫廟參與度相較略有增加，至於參與遶境活動、現場換香、膜拜、鑽轎底以及領取平安符的信眾，約有8.6萬人次參加。

(中時 )