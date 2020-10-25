劇場設計大師李名覺是十分專注在工作上的人，林懷民回憶，李名覺出國工作，也從來不到處走走，而是迅速完成工作後，就馬上回去美國教課，「他人生的時間，奉獻在教學和創作，連床上都是模型和紙片，要睡覺前，還得先把東西搬下來，才能睡。」

北藝大名譽教授楊其文表示，他曾在1990年赴美國耶魯大學訪問，當時李名覺在耶魯大學戲劇研究所授課是出了名的嚴謹，「他常常端著一杯咖啡，從早上一路教課到下午，中午不休息，課堂上會一一針對學生的設計理念公開討論。他對自己的標準也很高，幾乎從不請假。」

楊其文表示，李名覺對教學的熱心執著十分可貴，雖他是居住於紐約，但只要到授課日，也不惜花時間搭火車赴耶魯大學所在的紐黑文市，由校方接送到學校上課。此外，李名覺授課方式嚴格，但他其實非常照顧學生，「他會在聖誕節於自家舉辦派對，邀請全部學生一同參與，有機會就引薦學生觀摩戲劇作品。」

楊其文認為，李名覺對美國舞台劇設計的貢獻可說是教父級人物，其地位不可動搖，是一位人人敬重的藝術家，「他的舞台設計經驗豐富，且會願意和合作對象了解為何舞作、戲劇為何如此呈現，來思考如何設計。特別的是，他會將音樂、繪畫等其他多元的藝術形式納進舞台設計思維。」

楊其文表示，李名覺雖是舞台設計大前輩，但為人親切，願意幫助後輩，「即使你不是耶魯大學的學生，發一封電子郵件給他，請教問題，他還是會願意回答你。他訪台幾回，舉辦不少講座，一些台灣學子後來也因此赴耶魯大學就讀，成為他的學生。」

(中時 )