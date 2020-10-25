舞者陳逸恩曾為雲門2舞者，離開宜蘭故鄉來到台北跳舞的他，近年思考是否將回歸家鄉，貢獻所學。（驫舞劇場提供）

來自義大利的藝術家貓肉先生，自16歲開始接觸劇場表演，27歲才開始學習舞蹈，他因教學而搬到台灣定居。（驫舞劇場提供）

芭蕾舞者鍾長宏，他同時熱愛街舞，希望分享舞者背後故事。（驫舞劇場提供）

王寶兒／台北報導

自我介紹方式百百種，對舞者而言，跳上一段舞是特別的好方法。由16位舞者共創的作品《身體我的名片》，以長達6.5小時的時間，各自運用跳舞、演講、問答等方式，敘說自身舞蹈歷程，從芭蕾跳到踢踏，從街舞舞到阿根廷探戈，邀請大眾走進舞蹈世界。

《身體我的名片》於2018年跳島舞蹈節首演，當時演出陣容包含國家文藝獎得主古名伸、編舞家鄭伊雯等16位藝術家，以每人15分鐘的時間分段演出。今年演出陣容大洗牌，包含曾為雲門2舞者的陳逸恩、芭蕾舞者鍾長宏及來自義大利的藝術家貓肉先生，都是今年首度參與演出的藝術家。

今年二度參與演出的舞者林祐如表示，舞蹈對許多人來說總離生活有些距離，但透過舞者親自分享自己是如何踏上舞蹈路，也能讓觀眾貼近舞蹈，不再將舞蹈視為看不懂的藝術，「6.5小時會像追劇一樣，了解舞蹈到底是甚麼。」

跳島舞蹈節策展人、編舞家陳武康說，《身體我的名片》企劃契機源於「想了解每個藝術家為何到現在還在跳舞」，「明明很困苦，但卻還是那麼多人不斷跳下去。且不論現代舞、芭蕾舞等不同舞蹈類型都一樣，6.5小時足夠讓人對台灣舞蹈有基本全盤認識，讓想跳舞的人知道自己為何要繼續跳舞。」

如陳逸恩就表示，希望在15分鐘內分享自己的「第一動」，藉此讓觀眾反思回自己的「第一動」，「第一動指的是動力。就像有時起床，你會忘了自己為甚麼要去上班，有時舞者也會忘記自己第一次開始舞動的原因。我們為何要動？又如何找到自己的根？也許需要透過『動』來找到答案。」

貓肉先生表示，雖還沒構思出演出15分鐘的內容，但舞蹈對現代人尤其重要。現代人在生活、工作壓力包夾下，遺忘身體許久，透過舞蹈找回力量是一種方法，「舞蹈不只是舞台上的東西，舞蹈是利用身體與別人溝通，就算我們不動，我們還是在跳舞。我們起床就是一位表演者，同時也是觀眾。」

鍾長宏表示，每位舞者遞出的身體名片都將記錄不同的人生故事，喜愛跳芭蕾及街舞的他，也將在15分鐘向觀眾遞交自己的特別，「舞者幕後練習過程是我特別想要分享的內容，練習是舞者的一部分，造就了我們。」

《身體我的名片》將於「2020樹林跳：跳島舞蹈節」演出。

(中時 )