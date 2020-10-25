【現場直播】捍衛新聞自由「民主論壇、自由開講」 公民團體呼籲大眾挺身而出｜2020.10.25

國家通訊傳播委員會（NCC）明（26日）將召開聽證會審查中天新聞台換照案，中天新聞台今25日於新北市中和福和宮前舉辦「無限期支持言論自由–反關台、挺中天戶外開講」活動，吸引大批民眾到場聲援，同時，也有不少人前往自由廣場聲援中天。國民黨中常委謝坤宏表示，這不只是中天的事情，是所有台灣人民的事情，同時他還發現，還有小孩子也跟著長輩來到現場聲援中天。

謝坤宏表示，今天他會站出來，是因為看到我們的政府，要拿中天開刀，「各位人民，政府都敢對中天開刀，所有的人，你在這個地方，你怎麼活下去？」他指出，今天不是只有中天的事情，「是台灣人民每一個人的事情，對不對？」

謝坤宏還發現，現場有小朋友跟著長輩一起來聲援中天，「我們看到的小朋友，這可能是最年輕的，3歲的小朋友都站出來了」。

謝坤宏也指出，我們站出來，有幾個訴求，「希望我們的下一代能夠免於恐懼；希望我們呼吸的空氣是新鮮的；希望我們喝的水是乾淨的；希望我們吃的肉是乾淨的」。

(中時新聞網)