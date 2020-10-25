新冠肺炎疫情持續在美國、歐洲等地肆虐，美科學家在綜整90份研究後警告，疫情大流行恐對人類心理產生影響，造成「佛系男子」變多、女性更愛「自己來」與「單身狗」激增，使得全球生育率與人口下滑，而這又影響經濟成長與就業機會。為了地球的和平與繁榮，人類應增加「情慾流動」的頻率。

《每日郵報》23日報導指出，研究分析疫情影響人類心理層面，進而改變社交行為與性別規範。研究發現，即使未曾染疫的民眾，心理也產生微妙的變化。

為因應這場全球健康危機，大多數人會更晚婚與延後生育計劃，進而導致某些國家人口數的減少。但生育率下降帶動經濟下滑與社會危機，最明顯的例子是工作機會與老人福利的萎縮。

再者，封鎖期間僅能靠視訊見面的夫妻或情侶們，等到解除封鎖真正見面時，當初讓彼此悸動的化學反應可能已淡化；反面來看，這些「數位情侶」因視訊而過度理想化對方，等到真正相處時產生極大的落差感。另ㄧ種可能性是嚴格的封鎖令造成宅男更沒有機會去認識異性，而延長單身時間。

另一種危機則是心理的孤立與不團結。研究認為這次疫情與過往危機不同，並沒有促成人們更團結，相反地各種保持距離反倒弱化同情心的萌芽。

此外，各國祭出的封鎖恐造成勞務不當分配，讓兩性不平等更趨嚴重，社會也更趨保守。疫情讓婦女的經濟壓力更為沉重，比如封鎖與學校停課，讓婦女在育兒與教育上承擔更多責任。在學術圈中，女性學者在疫情期間的學術發表數正下滑，而男性則相反。

這不能單論以傳統性別角色扮演的窠臼限制；事實上，女性與後代成就往往呈現正相關。當疫情爆發導致部分人無法承擔教育責任時，女性就面臨更大的幼兒保護與教育的責任。這樣的結果最終促成女性平權的倒退，以社會保守主義的勃發，而對合法墮胎、多元家庭、性少數族群的包容力下降。

研究報告還警告，新冠病毒最狡猾的地方，是會透過進化以確保自己的生存。這讓無症狀感染的可能性大幅提升，而無症狀感染的病例數上升，又會促使人們彼此提防，保持社交距離的結果嚴重影響家庭、工作、人際關係與性別角色。

研究報告總結，疫情大流行讓整個地球變成實驗室，但結果如何未定論。新冠病毒對心理、社會以及社會相關領域產生的影響非長久。疫情延續時間愈長，產生的變化就愈難走回頭路。

(中時新聞網)