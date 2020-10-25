高市警三民二分局鼎金所位於交通要衝之地，轄區內商業活動密集，更是上班、上課族群必經之地，時常在尖峰時段湧入大量車潮，但在鼎金所警員辛苦的指揮下，使交通可以更為順暢，讓民眾們開心出門平安回家。

鼎金所員警除了在交通上扮演重要角色之外，由於轄區交通便利，使優美的公園在昏暗無人時，容易聚集青少年，成為聚集夜遊、吃宵夜甚至相約談判處所，維護轄內治安也是鼎金所員警相當重要的工作。

鼎金所轄區面積是三民第二分局旗下五所之最，交通及治安問題皆是歷任所長重心所在，在交通層面，為了有效降低車禍事故發生，除了加強告發交通違規之外，鼎金所也定期在轄內各級學校安排講習，加強宣導安全的用路觀念；在高齡者部份，藉由里民活動時，透過社區治安座談會向轄內高齡長者宣導駕駛車輛注意安全，加強長者們行人路權觀念，落實安全用路行為以確保用路安全。

而在治安問題方面，鼎金所為了有效防制暴力事件發生，從大數據分析易滋事及聚集場所，並將其規畫為巡邏重點防治區域，配合分局快打部隊，加強其巡邏密度，讓不法分子無法聚集，有效瓦解其集體組織結構，讓夜間見警率提高，使轄內百姓能安居樂業，見警察加強巡邏而安心。

(中時 )