納豆近日與阿Ken、安心亞主持中天綜合台新節目《同學來了》，納豆主持多年，外界看來每個節目如魚得水，但他坦言其實主持到第10年時，某天在台上終於發現自己知道怎麼主持了，過程宛若開竅，「那應該是種經驗的累積」。他與阿Ken一路走來緣分頗深，兩人個性一鬆一緊成最好互補，他坦言因個性差異太大，從未視對方為敵人，「Ken的個性也有改變，年輕時很銳利，現在慢慢比較不會，以前蠻怕他的，聽到要一起主持尾牙，就覺得很緊張」。

納豆、阿Ken在演藝圈一起成長，從男孩變成男人，在彼此生命占有一席之地，「我們兩個默契好到他舉手，我知道要幹麻，是一種放心感，為什麼不會視彼此為敵人？可能因為我們是不同兩種個性的人，而這幾年他也有改變，他現在變得讓我溫暖許多」。聽到最後一句雖然滿室笑聲，但兩人好交情無庸置疑。

納豆談好友阿Ken一路走來的轉變。（盧禕祺攝）

「為什麼會合？因為我們都是很認真的表演者，《住左邊住右邊》我們都是配角中的配角，但劇本上滿滿都是努力想出的台詞，那時覺得能在電視出現一秒就賺一秒」。納豆從22歲就負起養家責任，讓爸媽可以不用工作，過自己想過的生活，他表示對自己的主持生涯無設限，尤其希望在《同學來了》，讓觀眾看到最自在的自己。

納豆與小12歲的女友依依交往3年多，更甜蜜展開同居生活，談到至今沒邁入婚姻的最大考量，他感性表示：「她是我遇過最好的女生，我覺得她連我的不好、我的脆弱、我身體哪邊有狀況，全都一併喜歡，我有不舒服，她比我自己還擔心，現在的問題是我還不夠好，工作上開多少節目、賺多少錢，都是外在的，但我人格夠不夠好？個性夠不夠好？是不是夠好到可以娶這個女生？」

納豆認為自己要變得更好，才能配得上對方，雖然豆媽也一直頻問何時結婚，「但我覺得她那麼好，所以才要努力……說不定如果我一輩子達不到那麼好，可能就閃了，但遺憾也沒辦法，因為我就是不夠好」。在他心裡，依依就是全天下最純潔、最單純的女孩。

(中時 )