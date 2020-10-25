彭暄貽／台北報導

材料-KY(4763)擴產佈局漸收成效，繼9月營收創歷史新高紀錄後，近期更斬獲新單連三發。材料-KY宣布，除與埃及最大私企集團ALMANSOUR INTERNATIONAL DISTRIBUTION COMPANY及東莞創耀塑料公司分別簽下絲束、塑料級醋片各億元以上合約外，23日更獲得中國菸草集團青睞，以第一順位，得標奪下3年長期訂單，3年合約總額在台幣6億元~8億元間。

材料-KY明年除轉投資山東棗莊醋酐廠預期首季完工投產，原料成本整合效益可望加分挹注；2月擬擴絲束產能，推進至17,000噸，醋片也預期下半年擴大5千噸產能，強化長期動能。

材料-KY為醋酸纖維絲束製造商，年產14,000噸，主應用香菸濾嘴；旗下轉投資中峰化學主生產塑料與紡織級醋片，年產約2.5萬噸。

材料-KY指出，公司本為中菸集團之供應鏈，從2019年開始小量供應中菸集團紡絲級醋片，此次得標之訂單係中菸集團旗下之焦作金葉酸纖維有限公司，也保證此部分訂單的能見度；未來3年訂單至少每年都會比今年訂單量多出1／3~2／3。

此外，近期國際絲束龍頭廠商Celanese(塞拉尼斯)宣布提高其明年銷售全球絲束價格5％，對原產品組合在高毛利的絲束比重部分即達到7成以上的材料-KY，明年營收再增推進能量。

材料-KY認為，伴隨設計產能達6萬噸的醋酐廠及醋片廠再擴增5千噸的產能均在明年完工投產，實現上下游垂直整合有利成本的目標，在目前材料-KY僅係全球市佔率佔1.6％下，營收及獲利未來仍然有機會處於高成長階段。

(工商 )