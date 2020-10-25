美國大選進入最後衝刺階段。《紐約時報》24日發布社論稱，共和黨受到川普拖累，與川普一起沉淪，變得日益極端，失去原有的意識形態與價值，只剩下「偏執、白人牢騷（white grievance）、專制民粹」，且他們為了保住既得利益，什麼都做得出來，共和黨可以說「已經死亡」。

《紐時》題為「安息吧，共和黨」的社論指出，川普上任後，毀掉了許多東西，「其中最讓人沮喪的就是共和黨」。川普「加速了共和黨的敗亡」，讓共和黨變得「沒有想法、核心價值或整體性，滿腦子只想著如何抓緊權力，即使犧牲民主規範、制度與理想也無所謂」。

社論引用「林肯計畫」（Lincoln Project，多位共和黨大老於2019年建立的政治行動委員會，目的是阻止川普連任）共同創辦人加蘭（Reed Galen）說法稱，「如今共和黨已失去原有的哲學基礎」，變成「只為自己打算、渴望權力的一幫人」。

近日參議院掌控的共和黨，搶著在大選日前通過川普提名的大法官巴雷特，然而同樣的一群人，在2016年拒絕民主黨籍前總統歐巴馬提名的大法官人選。

此外，川普品行不佳，屢次傳出外遇、支付封口費、性騷擾等醜聞；他曾藐視國會監督總統的制衡原則；在2018年至2019年眾議院拒絕預算案後，宣布國家緊急狀態，非法取得興建美墨圍牆的經費；他還扣住參院核准的烏克蘭援助經費，之後導致他遭彈劾。儘管如此，共和黨還是全力保護川普，讓他能夠穩坐白宮大位。

除了放縱、姑息川普，共和黨還利用自身力量，主動攻擊對手。參院國土安全與政府事務委員會主席強森發動了針對拜登之子韓特的貪污調查，近日還接受福斯新聞訪問，稱聯邦調查局正在調查韓特電腦內查獲的兒童色情影片。這些惡意抹黑又被「匿名者Q」等右翼陰謀論者無限放大。

最可怕的是，如今新冠疫情已經奪走逾22萬美國人的性命，許多共和黨官員仍然袖手旁觀、甚至推波助瀾，讓川普把口罩、病毒篩檢、醫療設備分配等防疫問題轉變成「政治問題」，川普還不斷攻擊醫療、公衛專家，嘲笑他們是「白癡」、「災難」。不論這些官員是因為害怕川普，不敢反抗，或是故意對川普的行為視而不見，他們都是這場國家災難背後的一大兇手。

未來，即使川普沒有順利連任，他在共和黨的「遺毒」仍將持續一段很長的時間，才可能消失。還有學者認為，在川普的影響下，共和黨未來「必須徹底燒毀，才可能在灰燼中重生」。

(中時 )