美國又發生警方過度執法事件，並且再次引起群眾抗議。伊利諾伊州沃基根市(Waukegan)的一名警察，在上星期一次交通臨檢時，槍殺了一名手無寸鐵的黑人少年，與他同車的女友同樣受傷。這名警方現已遭到解職，不過群眾對於一再而三的過度執法感到憤怒，有數百人上街表達不滿。

路透社報導，事件發生在上星期五，沃基根市的警察攔下一輛由19歲黑人青年馬奇里斯‧史登內特（Marcellis Stinnette）駕駛的車輛，不知什麼原因，警察開槍，史登內特重傷，副駕駛座的20歲黑人女友塔法拉‧威廉斯（Tafarra Williams）也腹部受傷。不幸的是，史登內特在醫醫後3天不治，威廉斯仍在住院。

沃基根警察局在一份聲明中說，這名警察在此事之前，已有多次違反警方執法準則，現已被解僱。

事件發生後，當地已有抗爭組織在動員，發起者克萊德‧麥雷莫爾（Clyde McLemore）表示，他們在周六舉行示威遊行，有200至300人參與。

今年5月25日，明尼阿波利斯市（Minneapolis）發生「佛洛伊德事件」，非裔美國人喬治‧佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸而身亡，在之後的6個月中，反對種族主義、警察過度執法類似抗議活動席捲了整個美國。

但是情況沒有好轉，許多相似的事件仍然持續生，比如8月23日，威斯康辛州基諾沙市 （Kenosha）就發生西班牙裔警察在盤查車輛時，對黑人駕駛雅各布‧布萊克（Jacob Blake）開了7槍，造成布萊克癱瘓。

說回史登內特遭殺害事件，律師克魯姆（Ben Crump）表示，「雖然警方有自己的說法，但在這種情況下，我們不相信警察的敘述。我們已經一遍又一遍地看到，警察殺死黑人時的官方報告，經常丟失或歪曲細節。」

美國司法部已同意協助伊利諾伊州警察進行調查。

(中時新聞網)