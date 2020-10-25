今（25日）晚是大陸ELLE的年度風尚大典，活動集結唐嫣、古力娜扎、戚薇、江疏影、林允、張嘉倪等人，現場眾星雲集，而紅毯上最吸睛的莫過於人氣女神楊冪，她身穿透膚裙擺的白色禮服登場，當楊冪站上紅毯就露出迷人微笑，一秒變甜美妹子。
楊冪以一襲白色花朵長裙現身，裙擺的透膚設計，讓她纖細的鳥仔腳若隱若現，楊冪走紅毯的一舉一動魅力十足，搭配她露出迷人微笑，也讓楊冪一秒變甜美妹子，電暈全場。
楊冪不止整體造型優雅噴仙氣，網友都大讚楊冪走紅毯的表現，認為她甜美、性感都能輕鬆駕馭。截止發稿前，微博還以「楊冪表情管理」登上熱搜榜第2名，可見話題超夯。
而工作室為了凸顯楊冪耳朵上的珍珠耳環，還特別拍了多張楊冪上半身的特寫照，其中一張是楊冪低頭沉思、手輕碰胸前，這張還意外成為「邪惡視角」，讓楊冪的傲人北半球全都露，畫面超養眼。
(中時新聞網)
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