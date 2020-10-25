大陸雲南文山壯族苗族自治州日前有名女子，在網路上認識一名男子進而交往，該男子透過理財平台賺取暴利的假象，成功誘騙該女人民幣68萬元（約新台幣291萬元），沒想到該女遭騙後不是向警局報案，而是向網路上一名自稱警官的人報案，結果又再被騙取台幣3.4萬元，誇張經過讓網友直說她太傻了。

據《網易新聞》報導，該女透過網路認識一名暱稱為「在水一方」的男子，兩人進而交往後，男子建議她加入一個理財平台，短時間內可以有超高獲利，起初她只有先投入7千元人民幣，發現真的有獲利後，在男子的一再慫恿下，她再投入30萬，也因此賺取不少獲利。

不過幾天之後該女發現她無法登入該平台，客服告訴她只能解除帳號，或再加值帳戶內20%的錢，將會員升級才能解決問題，於是她又再投入38萬人民幣，最後仍是一場空，她才決定報警；不過她報警的方式卻不是一般方式，而是在網路上搜索到一名自稱是趙姓員警的警官，透過聊天軟體互加好友後報案。

該女將完整被騙過程告訴趙姓員警後，員警告訴她一定會幫她追回錢財，但是她要繳一筆8千元的保證金，她也毫不猶豫給錢了，最後才發現又被詐騙，她才認清事實，去真正的警局報案，而她總共損失了68.8萬人民幣（約新台幣295萬元），目前警方正偵查案件中。

(中時新聞網)