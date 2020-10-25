新北市環保局於109年10月24及25日，於中和光復國小辦理第8屆「新北市環保小局長育樂營」，經過2日豐富課程的薰陶，讓參加育樂營的小朋友們都大呼「原來環保可以這麼有趣」，完全顛覆了他們的想像！環保局長程大維於結業式親自授予114位環保小局長們象徵榮耀的領巾與徽章，期許小局長們將帶著使命回到校園，讓環保工作在校園中萌芽茁壯。

局長程大維表示，新北市從102年推出「環保小局長計畫」，至今已經培訓了712位環保小局長，於校內師生及家長間皆建立了相當好的口碑，也獲得熱烈的迴響。環保小局長系列活動的規劃核心是希望小局長們能夠身體力行，以「帶著走，回家立刻派上用場」的設計理念作為主軸，透過「環保小局長育樂營」及「環保小局長12堂課」活動，讓小局長從貼近生活的課程學習環保知識，建立環保觀念，讓環境保護淺移默化為日常生活的一部分。

環保局說明，「環保小局長育樂營」是新任環保小局長所接觸到的第一場活動課程，為2天1夜的營隊，設計8大環保主題，並以生動淺顯易懂、寓教於樂的內容，讓小局長們建立環保觀念的基石，同時喚起對環保行動的認同。

育樂營課程包含「水足跡小學堂」，利用情境參與的方式，讓小局長們了解產品於生命週期中所產生的水足跡；「水污染追追追」，藉由扮演環境檢驗人員的角色，體驗水質檢驗的過程；「空氣品質護衛隊」，利用實際案例介紹空氣污染物，特別是近年最夯的議題「粒狀污染物PM2.5」，讓小局長們瞭解PM2.5的生成原因，及如何辨識空氣品質指標；「認識公害稽查-小小兵探險趣」透過知名卡通作為主題，了解環保稽查工作，及遇到公害情況時應如何陳情，替生活環境把關。

「認識綠色生活及環保標章」，教導小局長們於日常生活中，選擇低污染、低消耗的生活方式，及具有環保標章認證的產品，身體力行綠色生活；「我是節電高手」，讓小局長們深刻了解於家庭及學校中，如何節能減碳，讓地球減碳降溫；「環保特務勇闖『撕塑列車』」則是最貼近生活的主題，透過影片及遊戲互動，了解海洋承載著了多少廢棄物，以藉此宣導廢棄物源頭減量的觀念；「地球說不能邊吃邊掉」，以惜食為主題，讓小局長瞭解格外品雖然外觀不美麗，卻可以擁有好滋味，其於栽種過程中已消耗極多的資源，不能再輕易被浪費。

此外，育樂營也融入了「故事情境營造」課程，藉由「製造環境問題」及「解決問題」的情境，讓小局長們發想對環保的看法，體認「破壞環境很容易，而讓環境復原卻很困難」。

值得一提的是，除了「環保小局長育樂營」及「環保小局長12堂課」活動，環保局也持續發行「環保小局長雙月刊」，提供學童最新的環保知識，不僅讓新北市環境教育多元化，也一點一滴構築新北市未來的環境樣貌，期許環保的種子在每個校園、家庭中都能萌芽、生根、成長茁壯。

環保局補充說明，為實踐減碳目標，育樂營活動不僅落實搭乘大眾運輸、使用低能耗設備、不使用一次性物品及資源回收垃圾減量等低碳措施，更調查所有學員及工作人員從活動籌備至活動結束間的交通運輸，讓小局長了解碳中和的概念，期盼未來可以帶動更多人一起響應低碳環保行動。

(中時 )