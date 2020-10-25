孫儷發文。（圖／翻攝自微博）

大陸演員孫儷和鄧超結婚9年育有一對子女，兩人不時在網上分享家庭趣事或鬥嘴放閃，受到許多粉絲喜愛，今（25日）孫儷就吐露鄧超向兒子「等等」撒嬌不想出差，未料卻被兒子一句話打槍，讓她忍不住笑了。

孫儷表示，今天要出差的鄧超，在出門前特地對兒子說：「以後爸爸少點出差讓媽媽去，我在家多陪陪你們好嗎？」沒想到等等一聽，立刻回應：「不不不，爸爸你的體質適合出差，媽媽不適合，她適合在家裡呆著」，而等等的反應，似乎不如鄧超預想中的溫馨有愛，讓他只能無奈翻白眼。

鄧超和孫儷一家人互動相當逗趣。（圖／翻攝自微博）

而在一旁聽完父子倆對話的孫儷，忍不住就調侃：「爸爸原來是想撒嬌一下，沒想到得到的答案非常扎針」，一家人有趣互動逗樂網友，紛紛留言笑虧「超哥實慘」、「超哥：對等等的愛終究是錯付了」、「求超哥心裡陰影面積」、「給鄧超留點面子吧哈哈哈」。

孫儷日前才透露凌晨和鄧超一起去機場的路上，剛好在車上看到新買的血糖機，便心血來潮想幫對方測試空腹血糖，沒想到一按機器、針一刺，老公卻翻臉差點罵人，讓他整個人都醒了，孫儷這回再提到「扎針」，讓網友們不禁再噗哧一笑，直虧鄧超「扎怕了嗎」。

(中時新聞網)