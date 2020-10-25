新北市辦理「藝起瘋藝術」聯合音樂會，今（25日）於永和區國父紀念館熱鬧登場。（新北市教育局提供）

新北市辦理「藝起瘋藝術」聯合音樂會，今（25日）於永和區國父紀念館熱鬧登場，由永和區5所學校藝術樂團接力演出，有管樂、弦樂、直笛及國樂等項目的演奏，氣勢磅礡、風格多元的樂曲，讓現場民眾徜徉優美樂音，享受周末午後美好時光。

活動開始由秀朗國小以「Hawkeye Overture」樂曲揭開序幕，接著由永和國中、頂溪國小、網溪國小及福和國中壓軸演出，演奏之樂曲涵蓋古典音樂、經典電影配樂「天空之城」、流行音樂及以國樂「豐年祭」，多元曲式為永和市民增添藝文氣息，吸引市民駐留聆聽。

新北市教育局張明文局長表示，本次演出的樂團在全國學生音樂比賽中皆有優異表現，歷年獲獎數不勝枚舉。今 (109) 年受限疫情發展，學生展演舞台深受影響，全國學生音樂比賽團體賽因此取消辦理，為了創造孩子璀璨舞台，邀請民眾走出戶外欣賞音樂，展開防疫新生活，市府與學校團隊齊力推動，透過樂團老師辛勤指導與家長全力支援，全場音樂會高潮迭起，永和區各校樂團精湛演出與學生投入神情，更博得現場民眾熱烈迴響！

福和國中范筱蓉校長強調，學生能透過聯合音樂會為市民帶來美好的藝術饗宴，除了給予孩子莫大肯定與機會，也豐富了孩子舞台經驗和團隊合作的態度，跨校交流更是收穫滿滿；福和國中游子萱同學說，今年因為疫情許多表演未能舉辦，很開心這次能站在舞台為大家演奏，覺得很有成就感！雖然每次在舞台演出都好緊張，但很開心，也感謝有機會演出，每次練習都能享受演奏帶來的愉悅，期許自己未來能持續進步。

網溪國小陳以琳同學則說，很期待與樂團夥伴們一起在永和區國父紀念館演出，為了演出順利，表演前花了許多時間反覆練習，獲得觀眾掌聲時，心裡既感動又開心，今天同步觀摩其他團隊精彩演出，也為自己留下特別的學習經驗。

教育局表示，藝術教育是新北市重要教育政策之一，透過藝術展演，鼓勵學生探索並一展長才，未來將持續鼓勵各校推動藝文活動，培養學生帶得走的能力，使新北學生時時秀才藝，人人都是獨一無二的亮麗明星。

(中時 )