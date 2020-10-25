美國大選倒數10天，美國總統川普提前投下神聖的一票。川普砲轟民主黨對手拜登家族腐敗。拜登的超級助選大將、前總統歐巴馬也直攻川普防疫不力。命理師林正義卜卦驚人預言，川普會入主白宮。

林正義在《驚爆新聞線》節目中表示，卜卦，拜登是噬嗑卦的三爻，就是「吃臘肉遇到毒」，也就是說，臘肉本來是很好吃的，一塊舊的，已經放很久了，結果他吃的時候，剛好裡面有毒。就像現在的現象一樣，拜登以前的硬碟裡面，居然出現對他不利的。

林正義接著表示，川普是巽卦，這是第五爻，就是無始有終，在剛開始的時候輸，看起來好像輸，但是有終。最重要一句是「先庚三日、後庚三日」，也就是10月28日開始可能翻盤，也就是10月28日，前7天，先庚。投票那一天是庚戌日，也是庚日，今年是庚子年，所以他有「先庚三日、後庚三日」，剛好符合他變盤。等於川普28日開始，可能就一直在變盤，他的卦比較漂亮。

林正義認為，如果川普連任總統，對台灣當然就是再往上加分，台灣不管在經濟或是股票、或是國防，可能就會往上推。

(中時新聞網)