澳洲和牛舌佐蟹膏。（樂軒和牛割烹提供）

雪化粧套餐10道料理3500元起。（樂軒和牛割烹提供）

位於台北晶華酒店B3的「樂軒和牛割烹」，以日本A5和牛系列菜式聞名，即日起至12月下旬推出秋冬蟹宴菜單。選用日本3大名蟹之松葉蟹、毛蟹入菜，以茶碗蒸、天婦羅、朴葉味噌燒、釜飯等，將秋冬當令食材，其中「澳洲和牛舌佐蟹膏」運用紹興酒香與濃郁起司，將清甜蟹肉、鮮美蟹膏與窯燒日本A5和牛、澳洲9＋和牛的煙燻肉作味覺上的平衡，「雪化粧套餐」10道料理3500元起、「冬夕燒套餐」11道料理4500元起。此外，11月1日中餐還將推出2888元起「和牛吃到飽」活動，讓民眾相當期待。

業者表示，秋冬蟹宴菜單推出以來，饕客普遍好評。帝王蟹、松葉蟹、毛蟹被譽為日本3大蟹，其中松葉蟹腿肉鮮甜富彈性，蟹膏香濃甘香，又被稱為「冬季味覺之王」；毛蟹蟹肉甘甜、蟹膏濃郁飽滿，是饕客最愛。業者選用北海道空運來台的野生毛蟹、松葉蟹，料理長以海水同濃度的鹽水水煮，鎖住蟹肉鮮甜，手工挑取蟹肉與蟹膏入菜。

其中一道為雪化粧套餐、冬系燒套餐皆有的菜式—「澳洲和牛舌佐蟹膏」，使用澳洲9＋和牛舌2公分厚切，經炭火炙燒，上菜前以櫻花木屑煙燻，搭配的松葉蟹膏融合粵菜蟹黃豆腐煲作法，將蟹膏加入薑、麻油拌炒，澆淋紹興酒增添溫潤香氣，為蟹膏鮮味增添溫潤滋味，增加燻香牛舌多層次的香味。

冬夕燒套餐「海膽松葉蟹松露釜飯」，選用日本松阪牛、三重縣松阪米，加入柴魚高湯與烤蟹殼熬煮的高湯入土鍋炊煮，米飯粒粒Ｑ彈甘鮮，拌入松葉蟹肉、鮭魚卵、赤上海膽，最後刨上新鮮黑松露，再搭配滷和牛舌、漬物（西瓜奈良漬、蘿蔔一本漬、胡瓜漬），及融合赤味噌、白味噌、和牛高湯的味噌湯，香醇而飽足。

(中時 )