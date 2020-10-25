蕭敬騰（老蕭）25日舉辦線上音樂會，是他繼去年11月南京演唱會後，睽違11個月的個唱；提到今年參與許多線上演出，老蕭坦言雖漸漸習慣表演時現場沒有「實際」的觀眾，但「真的很想念大家的掌聲」，音樂會主持人黃子佼隨即鼓譟現場工作人員代替線上觀眾尖叫，老蕭感性表示：「突然很期待未來巡演跟大家見面的那一天。」

今年是老蕭出道第13年，雖受新冠肺炎疫情影響，暫緩許多工作計劃，但老蕭並沒有因此停下腳步，趁這段時間當起「宅男」，待在家畫畫、彈琴及創作，加上近來發想了有趣的故事及劇本，或許之後有機會拍成作品。音樂會打造華麗雙舞台，老蕭事前特別訂製白色鋼琴及未曾露面的新吉他，同時間展示在大家眼前；老蕭一口氣準備多首經典歌，包括〈只能想念你〉、〈讓我為你唱情歌〉等，透過演出傳遞愛與溫暖的正能量。

提到現場沒有「實體的觀眾」，老蕭暖心鼓勵歌迷：「看到大家在線上很踴躍的留言，彷彿透過屏幕聽到觀眾們的尖叫聲，希望大家在家一切都好！」老蕭也選唱不少翻唱歌曲，包括魏如萱的〈你啊你啊〉、告五人的〈披星戴月的想你〉，提到會選擇這兩首歌的原因，老蕭表示：「都有帶給人希望及溫暖的感覺，想把關心傳遞給每個在螢幕前的觀眾們。」

此外，老蕭昨在社群上公佈自己將與知名Youtuber老高合作，消息一出讓粉絲興奮表示「到底是什麼合作好緊張」！造成網友們熱烈討論，老高也在自己的社群上神秘表示：「關於這個大事，我們以後會專門做影片給大家講解的。」

老蕭今晚舉辦線上音樂會。（Tme live提供）

老蕭今晚舉辦線上音樂會。（Tme live提供）

(中時 )