台中市一名男子阿偉（化名），與女友小妃（化名）分手後，懷疑被小妃戴綠帽，因此在臉書PO文辱罵前女友，還上傳對話紀錄、以及小妃的生活照，阿偉朋友看到PO文，也在下面留言一起罵，小妃看到後氣炸，對這群人提告，而近日判決也出爐。

根據判決書指出，阿偉懷疑與小妃交往期間，對方就已經劈腿，勾搭上其他男子，在臉書寫下「拜託妳下次如果要劈腿的話，可以麻煩不要只顧著春心蕩漾、肌（飢）不擇食，好嗎」？並且分享對話紀錄、還有小妃生活照，試圖毀損小妃的名譽。

而阿偉的朋友，也幫他「出氣」，在臉書貼文下方附和「破婊一枚+1」、「公交車認證」、「綠茶婊」、「婊子的世界我們真的不懂」等留言。但阿偉在法庭上反駁，自己是陳述事實，且小妃劈腿也是事實，對此法官認為，就算小妃確實有劈腿行為，但這是她私生活，與公益無關，阿偉也不應隨意公開轉述。

至於因為留言，也被控告的阿偉友人，只有一人對犯行坦承不諱，其他三人則辯稱，僅單純回應文章，但法官不採信，認為三人行為已損害小妃名譽，最後依散布文字誹謗罪，判處阿偉拘役30日，如要易科罰金，以一日新台幣1千元折算；而坦承的友人依公然污辱罪，判處罰新台幣2千元、另外三人則各被處新台幣4千元。

(中時新聞網)