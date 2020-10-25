自行車雙雄股價再度轉強，美利達（9914）單周大漲近一成領跑，最新更獲得花旗環球證券調升財務預期，目標價拉升到市場最高的330元，並持續列名「優先投資清單」，將自行車指標股價推向新境界。

自行車雙雄目前股價相當接近，巨大23日收264.5元，美利達收260元，雙方幾無差距，然以股價動能來看，美利達持續墊高，相比巨大來得亮眼。

花旗環球證券非科技產業分析師劉柏毅點出，投資者愈來愈看重Specialized（SBC）貢獻的價值，程度甚至超過專注於ODM業務，有助美利達縮窄過去與巨大的評價差異。有趣的是，匯豐證券最新調整過後的巨大推測合理股價恰好也是330元，自行車雙雄的族群股王爭霸戰，進入白熱化階段。

劉柏毅指出，美利達投資的SBC第三季營運動能大好，營收年增率達六成，加上毛利率擴張，研判SBC本季獲利將大增逾九成，遠遠超越此前預期的增長10～15％，市場對美利達的獲利空間期待感極高。

花旗環球證券預期，有了SBC助陣，貢獻美利達稅前獲利67％，可帶動美利達第三季淨利率達15.7％，超越市場預期的12.4％；單季每股純益也將締造3.83元佳績，較市場預期的2.76元高出四成。

凱基投顧指出，儘管歐美市場進入第四季淡季，但美利達經營管理階層表示，SBC仍要求美利達盡可能出貨，顯示終端市場庫存偏低，且展望依舊健康。

外資估算，美利達2020年每股純益站上一股本關卡，較2019年大增近五成，來到12.42元，2021、2022年每股純益是13.38與15.03元。

(工商 )