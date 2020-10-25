一位網友爆料，家裡公寓大樓逃生梯竟被鄰居改建成專屬的「開心農場」，樓梯間盡是堆滿了盆栽植物，樓梯被佔滿到連路都沒辦法走。（摘自爆怨2公社）

不管是住在公寓或是社區大樓，管委會都會規定防災逃生樓梯不可堆放雜物，違者不聽恐遭檢舉受罰。不過一位網友爆料，家裡公寓大樓逃生梯竟被鄰居改建成專屬的「開心農場」，樓梯間盡是堆滿了盆栽植物，樓梯被佔滿到連路都沒辦法走。網見誇張景象直呼「這扯爆了！」建議原PO趕快檢舉。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上貼出一張照片表示，「逃生梯擺東西已經很不應該，你還擺到都沒路可以走，真的是有夠自私，以為這樓梯是你私人的開心農場嗎？」畫面可以看到，原PO鄰居直接在逃生用的樓梯間堆起不同盆栽造景，彷彿當成是私人的祕密花園，以為不會有人經過，就佔為己用。

貼文一出，網友震撼不已，紛紛表示「這扯爆了」、「 這真的太扯了⋯」、「這個擺法誇張了」、「這是賣場展示架吧！」、「這台階真高，還綠化呢，踩上去」。網友指出，別以為林居百盆栽看似部影響其他人，若發生火災，妨礙動線後果恐不堪設想，一定要檢舉。「如果是公寓的話，這個肯定要檢舉！」、「檢舉囉！妨礙逃生」。

事實上，依照「公寓大廈管理條例」，住戶不得於私設通路、防火間隔、防火巷弄、開放空間、退縮空地、樓梯間、共同走廊、防空避難設施等處所堆置雜物、設置柵欄、門扇或營業使用。民眾可向管委會反應或打1999或向工務局檢舉即可開罰。經檢舉後，將開罰4~20萬，不改善或不履行者，還得連續處罰。

(中時新聞網)