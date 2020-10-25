施易男與羅美玲主演夢蓮花藝術基金會舞台劇《大寶神珠》，他劇中宛如落難王子，被親弟嫉妒陷害，竟瞎眼並淪為乞丐，境遇悲慘。施易男有感而發表示，這故事背景其實與自己的成長歷程很像，含著金湯匙出生長大的他，小時候還曾看著家中高檔的水晶燈，思考著自己何德何能，竟能出生在這樣的家庭。只是這一切，在爸爸倒下之後，就風雲變色。

施易男的爸爸是施富雄是知名導演，媽媽又是歌仔戲國寶小明明，以前曾住在400多坪的別墅裡，他每次搭車回家，都會請司機把車子停在遠遠的巷子，「很擔心別人覺得我是紈褲子弟」。只是好景不長，他後來出道並出了唱片後，爸爸罹患癌症倒下，家中又接連遭逢變故，經濟陷入困境，一度甚至需要靠解約保險來週轉。他看著爸爸從單人病房，住到雙人病房，再到三人病房，體重一路瘦到只剩30多公斤。

「我當時邊讀書邊跑唱片宣傳通告，一天跑4場校園活動，一下課搭飛機到南部，再搭飛機回台北，再趕到桃園、新竹。那時因為爸爸生病急需要錢，但就是不敢跟別人講或求援。」

從無憂無慮的富家子，一夕之間成了必須肩負家庭重擔的支柱，施易男不諱言，這過程確實讓他受了很多的苦。「念大學時，我爸媽就給我一台車，我從來沒自己去加過油，因為當時爸爸都會請人幫我把油加滿。直到爸爸倒下去，原本一直被爸爸保護照顧著的媽媽和我，也瞬間倒下，然後被迫堅強、成長」。

他在舞台劇中飾演的角色相當善良，因為被父親寄予厚望、是下任國王人選，因而遭嫉妒。施易男認為善良相當重要，「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」，他希望大家都可以選擇善良，但也強調，過度善良不是好事，良善要靠智慧來處理。《大寶神珠》自11月起北中南巡迴演出，購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )