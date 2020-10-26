國道1號永康、大灣及台南交流道的標示近日改名，遭民眾抱怨看不懂。（摘自網路／李宜杰台南傳真）

國道1號永康、大灣及台南交流道標示，近日已由永康、仁德及台南地名，更正修改為「中正北路、復興路、中山路」，卻遭不少網友批評，「連在地人都看不懂了，外地人怎麼會看懂？」引發交通部高公局25日發文指出，「改變初期民眾難免會不習慣，但以後民眾在查閱地圖時，將與標誌路名一致，對民眾辨識有其優點。」孰料，網友似乎不滿意，今晚紛紛上交通部臉書留言，怒吼「快改回來！」

高公局25日發文表示，近來有民眾反映永康交流道出口預告標誌所標示的永康，與大灣及台南交流道出口預告標誌所標示的仁德，已屬於台南市範圍，故原標示的永康、仁德及台南地名已有混淆不清等情形發生，因此參照國道位於台北、高雄兩直轄市市區路段有多處交流道出口之作法，以路街名作為出口預告標示內容，交流道名稱仍維持既有的永康、大灣及台南交流道。

高公局說，改變初期民眾難免會不習慣，但以後民眾在查閱地圖時將與標誌路名一致，對民眾辨識有其優點。至於民眾反映不清楚台南地區路街名稱部分，將待相關指示標誌全部修改後加強宣導，並持續蒐集使用者意見，作為後續研議改善參考。

(中時 )