西班牙總理桑傑士為對抗第二波武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情來襲，今天宣告全國進入緊急狀態，且除了加納利群島（Canary Islands）以外全境實施宵禁。

法新社和路透社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）在召開疫情危機內閣會議後，發表電視演說指出：「國家目前遭遇的情況極度嚴峻。」

緊急狀態初步將執行15天，但他將要求國會同盟議員支持將緊急狀態延長6個月，直到明年5月初為止。

西班牙21日成為首個武漢肺炎累計確診突破百萬例的歐洲國家。西班牙各地區政府紛紛要求馬德里中央授權實施宵禁，以打擊染疫人數攀升趨勢。

桑傑士表示，新的緊急狀態規定，民眾禁止跨地區移動，且各地區得以在晚間11時至上午6時實施宵禁，並允許前後各一小時彈性延長宵禁時間。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1091025

(中央社)