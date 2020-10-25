接近11月，現在已可見到璀璨的冬季星空，因為許多一等亮星都在冬季，其中有「星座之王」之名的獵戶座(Orion)，包括了參宿四(Betelgeuse)與參宿七(Rigel A )兩個一等星而格外好辨認。參宿四在過去一年曾經持續暗淡無光，曾經以為它可能會爆發成超新星，因此天文學家在這段時間對參宿四做了更多的研究，新的結論認為參宿四距離我們更近，體積沒有過去推算的那大，而它維持的時間應該還有10萬年，因此想看它爆炸可能要失望了。

新阿特拉斯( New Atlas)報導，紅巨星參宿四位在獵戶座的肩膀上，它是夜空中最明亮的星星之一，呃~在大多數時間，因為在在2019年底，它變得非常暗淡，以至於許多人懷疑它即將爆炸成為超新星。

然而到了2020年4月，它開始恢復了昔日的亮度，卻並沒有持續很長時間，在在幾個月內，它又開始轉暗，儘管這次轉暗的幅度不如第一次。天文學家在過去一年的時間裡，對它進行持續研究，逐漸明白了參宿四的轉暗原因，以及更多它的新資料，有一些新的看法，必然會修改現有的天文學課本。

首先，第一次變暗事件的起因是參宿四的氣體雲，天文學家認為，在過去幾年，參宿四發生了比較強烈的物質噴發，而它噴發的方向剛好正對著我們，這些物質遮擋了參宿四的星光，使得它一度轉暗。

其次，天文學家持續分析參宿四的脈動，並進行模擬，研究小組要瞭解哪樣的壓力波引起的脈動，會發生我們所觀察到的那種暗淡，這能夠確定了參宿四目前處在恆星的哪個生命階段。天文學家的結論是，參宿四沒有以前推算的那麼古老，它還能再維持一段很長的時間。這對於希望看到完整獵戶座的朋友來說是個好消息，但對於期待看到一場璀璨而短暫的大煙火的朋友來說，則是個壞消息。

這項研究的主要作者，澳洲國立大學(Australian National University )天體物理學系的喬伊斯博士（Meridith Joyce）說：「目前參宿四的核心正在進行氦反應，這意味著它還不到反應不穩的地步。我認為它離超新星爆炸發生，大約還有10萬年。」

這還不是參宿四研究最顛覆的發現，新的理論模型認為，參宿四比過去猜想的要小得多，並且離我們更近。

研究的第二作者莫納爾博士（LászlóMolnár）說：「參宿四的實際物理尺寸其實在過去都是猜測，以前的說法是，它的直徑可能是太陽的900倍，但現在我們認為數值要下修到750倍。一旦我們有了恆星的物理尺寸，那麼距離就能夠確定：我們認為參宿四距離地球是530光年，正負25％。比以前的推算值更接近。」

(中時新聞網)