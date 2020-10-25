台南市田邊藥局已舉辦25年捐血活動，台南市長黃偉哲（左二）25日親自前往鼓勵。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

台南市田邊藥局已舉辦25年捐血活動，台南市長黃偉哲（左二）25日親自前往鼓勵。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

為紀念因病過世的母親，台南市田邊藥局蘇峰增藥師25年前辦理捐血活動，希望讓需要的人，獲得健康的血液，孰料一辦就是25年。蘇峰增25日照慣例舉辦捐血活動，台南市長黃偉哲都到現場，稱讚蘇藥師的善行。

田邊藥局自籌經費熱血助人的活動邁向第25年，24年來共捐了13717袋血，今年遭逢新冠肺炎疫情影響，蘇家父子等人討論後，仍堅持延續舉辦這充滿意義與公益的活動，讓更多需要熱血救助與愛心幫助的人們能獲得溫暖。

黃偉哲表示，田邊藥局舉辦捐血活動25年來，堪為熱心公益的典型範例，也是社會公益的里程碑，不僅讓許多市民朋友獲得幫忙，也成為其他有心投入公益或捐血民眾的管道，長期以來更有許多民眾共襄盛舉，挽起袖子捐出熱血，也感謝捐血中心長期的支持與協助，證明台南是座有愛與溫暖的城市。

蘇峰增表示，多年來都是自費籌辦捐血活動，今年因藥局的營收較緩，原欲考慮停辦，然而見到疫情影響血庫的存量，顧念到需要熱血救命的民眾，決意持續舉辦，讓生病或手術的民眾不愁無血可用。

田邊藥局的捐血活動，最初因蘇峰增藥師為紀念因病過往的母親，感嘆人若患病痛吃藥無數，卻不及有一身健康的血液，因此決定利用結餘的喪葬費辦捐血活動，25年來成為藥局每年例行的公益行動，甚至與固定前往捐血的熱血人士也都成為老朋友。

今年捐血活動同樣在藥局前舉行，凡捐血250CC送全聯禮券200元、活血痠痛貼布1包；捐500CC送全聯禮券300元、痠痛貼布1包及藥局折價券100元。

(中時 )