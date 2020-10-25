新冠疫情爆發重創全球經濟，各大行業苦不堪言，如今就連藥物也受到影響。根據食藥署統計，往年缺藥通報案件都在30件以下，但今年尚未結束，10個月總計已達128件，對此第一線的藥局藥師梁世民坦言確實有缺藥問題，更點出三大原因。

根據《三立新聞》報導，缺藥通報案件2017年6件、2018年13件、2019年28件，今年則已高達128件，較往年嚴重許多。梁世民指出，台灣如今確實存在缺藥問題，若沒辦法解決，病人只能換藥，重新適應。

梁世民表示，缺藥的定義是將庫存藥量與市面上流通數量對照，若庫存藥量比處方開出的用量還少，就是缺藥，但若替代藥品與原藥物屬同成份、同劑型、同劑量，就不算缺藥。

梁世民說自己藥局的高血壓用藥「雅施達」就叫不到貨，也找不到替代藥物，除此之外還有不少控制血糖、血壓的慢性病用藥庫存也銜接不上。

梁世民分析，今年缺藥狀況特別嚴重，其中可區分為三個原因，包括疫情影響，歐美工廠停工一陣子，沒有產出，部分原料藥也在大陸無法進口。第二就是民眾畏懼疫情，大醫院人數減少許多，轉往社區藥局領藥；最後就是健保局連年砍價，導致藥商恢復產能，也優先供給其他國家，不願進口至台灣。

(中時新聞網)