現場共有280位校長共同欣賞。

台南市長黃偉哲25日包下影廳，提供南市280位國中小校長收看電影《無聲》，導演柯貞年也到現場分享拍片故事。《無聲》故事原型為多年前發生的台南啟聰學校性平案件，柯貞年說，拍片不是為了批判、指責，因為任何地方，都可能發生像這樣權力關係不對等的狀況，最重要的是，提出不同的聲音，也喚起社會對弱勢族群的同理心。

黃偉哲表示，這部片中每個人都有其立場，校長有治校與維護校譽的立場、家長有愛護兒女的立場、學生有渴望融入同儕與被接受的立場，在各種立場的拉扯下，卻造成對孩子終生的傷害，這是身為大人、身為教育者的我們必須極力避免的。

黃偉哲進一步說，經營學校不容易，但還是希望教育者回到以學生為依歸的本心，多設身處地，試著同理他人的立場，思考怎麼做才是對孩子最好的。

南市府教育局則表示，每一件令人難過的性平事件，都是不能遺忘的深刻教訓，希望所有教育人員透過觀看這部電影，一起反思、自我惕勵，學習從錯誤中走出來，建構更完整的校園性平事件預防機制，以避免不幸事件再度發生。

台南市教育局為落實性平與虐童「零容忍」政策，自108學年度起，訂定完整的預防與處理規範，設置申訴專線「2959023（愛、救我、救你、愛生）」和舉報信箱「[email protected]」，希望所有學生的身心，在學校都能受到更好的照顧。

(中時 )