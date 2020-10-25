大陸修法增「開戰條件」 藍委爆背後原因

大陸擬修改「國防法」，增列「發展利益遭受威脅」為動員開戰條件。國民黨立委李貴敏分析表示，大陸要讓美國知道，在最壞的情況下，若再用「台灣牌」，在用到極致的情況下，大陸就必須走到防衛這一步。

李貴敏在政論節目《TVBS戰情室》中表示，為什麼大陸在最近不管是光復節也好，或者是修國安法也好，一方面它必須要喚起國內的民族主義意識起來；另外它對於國際社會，也要有所本。也就是說，今天大陸如果真的武力犯台，它不是攻擊的那一方，而是防衛的那一方。

李貴敏表示，因為台灣光復的關係，從日本那邊回歸中國大陸，所以從這個概念上來講，大陸必須要合理化，萬一在任何擦槍走火的一個情況下，必須把它的行為合理化，它的基礎要出來。

李貴敏認為，從實際面來講，大陸是不是真的就可以要宣戰的時候就宣戰，可以。只是宣戰之後，它也會受到國際上的壓力，所以大陸要讓後續的動作，有一個合理交代。其實中美之間，若美國叫牌，在飛機飛過的情況下，大陸若一句話都不吭，其實也很難交代。所以為了因應，美國的部分，大陸也要讓美國知道，它有所本，美國才能夠自制力。

李貴敏認為，美國知道「台灣牌」非常好用，所以大陸也要讓美國知道，在最壞的情況下，若再用這一張牌，用到極致的情況下，大陸就必須走到防衛這一步。

(中時新聞網)