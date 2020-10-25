捍衛新聞自由「民主論壇、自由開講」

中天新聞台換照案聽證會明登場，公民監督平台在自由廣場舉辦的「Press Freedom 捍衛新聞自由 民主論壇/自由開講」已是第2天，連年輕人也看不下去了，站出來力挺中天，怒吼：政府不要再繼續誇張下去了。

一位年輕妹妹身上揹著LED燈背包，上頭寫著「守護台灣，捍衛言論自由」，年輕妹妹大喊「我愛中華民國」，更呼籲大家站出來守護台灣人言論自由，她甚至大喊「台灣人加油，中華民國我愛你。」直播主安安聽到直言，當她聽到年輕妹妹喊「中華民國我愛你」的時候，特別激動。

一位28歲的長髮妹妹說，她很高興站出來，中華民國現在到了一個非常艱困的時刻，我們必須為它站出來，所有人都應該支持言論自由，「我不一定挺你的言論，但是我堅決捍衛你所說的話」。如果今天所有的人都沉默，那就是暴政最大的開端，她最後大喊：「中華民國我愛你！」

另外一位28歲的年輕男生則直言，現在媒體的環境全部染綠，他實在看不下去，包含他的媽媽也在看，讓他看到快中風！那天在仁愛路哪一場開講，他要拍照給國際媒體看，讓他們看看我們台灣有多腐敗，他接著大喊「言論自由萬歲」。

還有一位26歲的年輕男生不滿說，中華民國走到今天，居然被口口聲聲喊護主權、顧民主的民進黨搞成這樣，連最後一點真實的聲音都不能發出來，他覺得非常誇張。這幾年民進黨執政下 光怪陸離，莫名其妙的事情不斷在發生，現在社會到底發生了什麼事，他看不下去了！所以他明天會站出來到NCC，告訴政府不要再繼續誇張下去，捍衛我們的新聞自由！

(中時新聞網)