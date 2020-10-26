童話裡，王子一路披荊斬棘救下公主，兩人歷經磨難終於在一起。然後呢？故事寫到這都戛然而止了。後面發生了什麼，誰也不知道。可能王子和公主快樂幸福的生活在一起，也有可能在一起後沒多久就分手了。現代社會，好像不論男女，三分鐘熱度的人都不在少數，「變心」的速度有時候快的連自己都不敢相信。咳咳，這幾個星座的戀愛保質期就很短，要注意啦！

▍1.射手座

接觸射手座，你會發現他們真的很討人喜歡，風趣卻不油膩，熱情又沒有攻擊性。就是這樣耀眼的人，還沒開始在一起，就已經開始憂慮「這個人會為我停留嗎？」答案是會停留，但時間有限。

這裡要推翻很多人對射手的一個誤解，以為他們成日嘻嘻哈哈、玩世不恭，不知道什麼時候才會變得成熟，學會對感情負責。但恰恰相反，射手渴望的正是獨立的、成熟的、能夠完整彼此的愛情。與其說是不想被束縛，不如說對於射手而言找到一個三觀吻合和的戀人太難了。一深入了解，就發現雙方對很多事情的看法有太多偏差。哪怕被罵渣男、渣女，也好過騙人騙己。如果一段戀情會讓他們丟失自己，射手座寧可早日果斷說再見。

▍2.白羊座

從剛認識到到確定關係到戀愛初期，白羊座都喜歡貪快趕速度。這意味著隨意和盲目，可能僅僅被對方某一個點吸引，其他不合適的地方就通通自動忽略了。

結果是，用不了多久問題就漸漸暴露。當白羊座如果開口說「分手吧，我們不合適。」不是在找藉口分手，是真心覺得雙方不合適。有人會說「不合適你一開始怎麼不說」，其實這是因為白羊座總是有點後知後覺罷了。這個星座不喜歡拖泥帶水，動了分手的念頭也不想藏著，不會容忍、不想將就。所以白羊座的愛情真的就像龍捲風，來的快去的也快。

▍3.雙子座

雙子座是一個有點複雜的星座，常常不按常理出牌。心情轉換沒有邏輯可言，會不自覺把工作和生活當中的情緒帶到感情中來，很多時候自己都沒辦法控制。

比如今天上班遲到了，到公司又不小心把杯子砸碎了，快下班發現報表數據弄錯了全部都要推翻重來。他們可能就因為心情煩躁覺得一切都糟糕透了，突然就覺得談戀愛沒意思，不想談了。是不是很沒有邏輯？雙子座在感情裡是個特別慢熱的星座，需要很長時間才能培養出真正的感情。因為一時好奇就闖入一個人的生活，因為耐心消散又突然退出一個人的生活。雙子座就是這樣一個自我矛盾，情緒多變的星座。其實他們自己也沒想太多。

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(中時新聞網)