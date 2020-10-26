長輩常說，人要保養好，無病壽必高，事實證明這是真的！現代人因生活繁忙，營養經常攝取不均衡、多坐少動等因素，讓行動力下降不再只是長輩的問題，若想要到了晚年還能趴趴走、環遊世界，那麼你絕對不能忽略平日的保養。行動保養專家簡文仁表示，除了日常運動之外，保健營養補充也很重要，雙管齊下，能適當維持行動力。

行動力下降年輕化 平日保養不可輕忽

以正常的情況來說，人類的行動力大約在50-60歲會開始下降，但近年卻有年輕化的趨勢。專家簡文仁表示，人類的體能巔峰在25歲，若平時很少運動或過度運動，都是造成行動力衰退的原因。隨著社群平台的影響，很多網紅等意見領袖紛紛分享自己健身後的完美體態，促使許多年輕人崇尚重訓，卻訓練過頭或姿勢不正確而導致年紀輕輕就有行走卡卡或運動不夠靈活順暢的問題。

專家簡文仁強調，行動力也需要被「保養」，「保」是指保護，而「養」則是指滋養。前者意指要少提重物、維持健康體態、別站太久或走太多路，以及運動訓練時可以戴護膝降低腳步負擔；滋養則是要透過食物營養的均衡攝取，並養成運動好習慣。

行動專家簡文仁提倡平常多拉筋、訓練肺活量及平衡感。(圖/中時新聞網攝)

測試行動力1關鍵 專家傳授保養秘訣

那麼，要如何得知自己的行動力是否下降呢？簡文仁說，一般年輕人1分鐘可以走120步以上，以每步大約60公分來算的話，1分鐘能走大約70公尺。若是1分鐘走不到48公尺，那可能就有老化現象，所以趁早就要多動、多伸展。

「如意操」是簡文仁經常提倡的概念，也就是平常多拉筋、訓練肺活量及平衡感，就連走路和呼吸也算是一種運動，只要有動就能幫助穩固行動力。他還特別提到，有些人只會專注在一項運動，像是只做瑜珈或是重訓，但是運動應該要多元化，像瑜珈只針對柔軟度和平衡，重訓則著重於身體強健與穩定度，若是多種運動交替進行，肌力、靈活度、平衡感都可以訓練到，如此才能真正提升行動力。

現代人過度使用手機，多坐少動，行動力下降提早報到。(圖/中時新聞網攝)

營養品雙管齊下 專家教你這樣吃

現代人工作忙碌，幾乎都三餐在外，要吃到餐餐營養均衡實在太難，所以很多人會額外補充營養品，補足身體所需的營養。針對行動力保健的營養品百百種，究竟要怎麼挑才對呢？專家簡文仁提醒，要挑選值得信任的大廠牌，清楚的標示成份，才會吃得安心。

市售的行動力保養品都會添加「葡萄糖胺」，因為它可以維持行動力的靈活度，但「三得利固力伸」還有額外添加鯊魚軟骨素、咪唑胜肽化合物及蛋白聚醣等成份，幫助行動力更順暢。其中，咪唑胜肽化合物是洄游魚類的活力來源之一，像是鰹魚、鮪魚一輩子都在不停游動，這種強韌的活力來源是取自魚的體內，也是三得利特別嚴選的強健配方，可以支援強健的行動力，全面地補足健康運動、行走的所需。

三得利固力伸助每日保養。(圖/中時新聞網攝)

行動力下降造成的日常不便難以想像，所以只要能動就要動，養成運動習慣再搭配營養補給，就能夠把行動力維持在健康狀態！

(中時新聞網)