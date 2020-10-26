還年輕的時候，我們總在該動腦子的時候動感覺。

出社會的時候，我們仍在該動腦子的時候動感情。

即使歷經一切，我們卻在該動腦子的時候動經驗。

每個人生階段都有為自己量身訂做的課題，而這些痛苦，往往都是自作自受。

★自己的聲音比外在的喧囂更重要

你可以脆弱，但不要過度沉溺；你可以焦慮，但別老是壓榨自己；

你可以訴苦，但別人意見聽聽就好；你可以忙碌，但還是要好好吃飯；

你可以愛人，但不要失去了自己；這些道理你都懂，可是做到了嗎？

從來，為難自己的不是別人，是自己。

★掌握「情商」比掌握「智商」更重要

動腦子，不是不動感情，也不是只動感情，而是要學會控制我們的情緒。

沒有誰能左右你的情緒，只是你不放過自己。

在這個弱肉強食的時代，不管外表多麼柔弱，都要有強大、充滿力量的內心。

★不再為難自己，而是相信自己

作者以犀利的文字，句句直擊我們不願面對的內心深處。

就像每個女孩都有過的公主夢、不小心變嚴重的公主病，

她劈頭一句，「沒有誰天生就是公主！」毫不留情。

當你不再為難自己、重新相信自己，更要記得：

人生不可能一帆風順。我們預設不了它的航程，這樣才能時時給我們驚喜。

永遠相信，這世界仍有愛與美好，

不要失掉相信的力量，更不要失掉擁抱和享受幸福的能力。

【精彩書摘】

這個世界過於喧囂，我們已經失去太多寶貴的東西。表面上，我們的生活變得更加方便，但方便本身並不意味著生活品質的提高。反而是，我們湊合的地方愈來愈多，我們似乎特別急著把自己投入掙錢的行列中，除此之外，人生中的一切都不值得一提。

很多人吃飯湊合。對有些人而言，吃飯僅僅是為了活下去；對另外一部分人而言，談事才最重要，至於飯，吃不吃無所謂。現今我們對吃飯已經沒有一種尊重感，沒有用心和食物交流，只是大吃大喝，甚至一頓飯吃完後也忘了剛才吃過什麼。

很多人睡覺湊合。雖然已經爬上床，但還是離不開那支手機，心裡想著再半小時就睡，結果過了一個又一個的半小時，手機還拿在手裡。直到凌晨兩三點，才勉強放下。我們對睡覺沒有尊重感，所以也不會安然入夢，腦袋裡總惦記著還沒閱讀的訊息。

很多人社交湊合。社群軟體裡加了上千個好友，睡前把一百多則新發的臉書訊息刷過一遍，逐一點讚，似乎和每個人都很好，但是真正痛苦和寂寞的時候，才發現連個可以談心的人都找不到。我們對朋友也沒有儀式感，我們不會抽時間特地陪他們，我們常常同時與四五個人交流，哪個回覆了就隨口答應。在這樣的交流裡，朋友成為我們打發寂寞的工具。

很多人結婚湊合。相親戀愛是因為年齡到了、父母逼迫、社會壓力、可以多一個人還房貸……等等不同理由。反正挑一個差不多的人，還聊得來，就匆忙結婚，用父母輩的話來講，「反正結婚嘛，不就是那麼回事，不就是兩個人在一起湊合著過嗎？」一旦有了孩子，日子就更得湊合了，就是沒有感情也湊合過，為了孩子哪能離婚呢？

這樣過日子，帶來的副作用是空虛。

我們以為自己過的是生活，其實只是在湊合。

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真正的生活，需要投入和尊重。當然，我們每個人在生活中都有屬於自己的「優先重點」，對有的人而言，朋友最重要；對有的人而言，則是家庭；有的人則重視事業。但是不管你人生的優先重點是什麼，我們都不能放棄自己的生活。

我們需要前進，也需要偶爾停下來，聽一聽內心的聲音。

短短幾十年裡，真正屬於我們自己的日子並不多，若是一生都為「忙碌」而奔波，那這一生的回憶只有兩個字──「忙」與「快」。太過湊合的時候，我們會忘記什麼才是自己真正想要的生活，因為我們會被這樣的節奏給帶歪了，失去健康，失去朋友，失去很多樂趣。

當「佛系」成為一種新時尚時，我們應該反思的是，在這個時代裡，我們是否已經過度焦慮？愈來愈多的文章「告訴」我們，只有賺錢才是唯一真理，事實並非如此。

賺錢的確很重要，但是我們賺錢的初衷，是為了過更舒適的生活。我們在匆忙的節奏裡，把生活過成為了賺錢而賺錢，似乎除了這件事，其他一切都可以湊合就好。

有儀式感的事情，會讓我們瞬間回到慢生活的節奏中。因為有儀式感的事情，需要花時間籌備，需要用心，需要我們不那麼焦慮（只是沉浸在事情之中）。

我們在「慢」裡能體會到一種關乎尊重和品位的儀式。

要生活，不要湊合。好好生活是一種超強的能力；讓我們憑藉這種能力向內尋找安寧，在平凡重複的日子裡把生活過成一首詩吧！

(本文摘自《從此不再為難自己》/讀書共和國出版)

【作者簡介】

采薇

暢銷勵志書作家，文學碩士，也是個愛讀書的營運長。提倡理性思考，感性生活。

經歷過太多發狂發燒的故事後才知道──品嘗過傷痛滋味的人才能變得理性和成熟。相信分享是溫暖的陽光，能為人們曬掉所有不值一提的悲傷。

已出版《別在該動腦子的時候動感情》、《別讓相愛，敗給了相處》、《你不必討好這個世界，只需做更好的自己》等暢銷作品。

《從此不再為難自己》/讀書共和國出版

(中時新聞網)