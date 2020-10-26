正當執政黨對中天電視台企圖以審照來政治秋後算帳，苗栗縣議會也發生有綠營民代因不滿政見遭到媒體質疑，除了支持者肉搜圍剿媒體以外，還遷怒縣政府訂閱特定報紙太多，揚言要將縣府每個月1萬元的訂報費大砍3分之1，消息傳出引來多方側目，讓縣民一睹綠營民代的格局不過爾爾。

據悉，綠營民代近日公開在臉書上放話，要針對苗栗縣政府媒體事務中心一筆12萬元訂閱報章雜誌預算提出質疑，認為副縣長室及秘書長室未訂閱特定報紙，是有何標準？綠營民代並在臉書上點明，在此電子新聞盛行的時代中，是否有必要將報紙蒐集剪輯成冊？是否從明年起，只要訂一分報紙即可，綠營民代放話要將媒體事務中心每個月1萬元訂報費，刪減3分之1。

此事一傳出，立即引起縣府及其它議員側目，有藍營議員就認為縣府原本就已撙節支出而緊縮的訂報預算還要再砍，擺明就是不尊重新聞自由，扼殺媒體生存，有意藉此來修理不聽話的媒體，製造寒蟬效應。

據了解，綠營民代因先前提出要縣府全面檢討廢除機車2段式左轉政策，經媒體接獲民眾及基層公務人員，以安全理由提出不同意見反映，一度引發縣民熱烈討論，結果引來綠營民代不滿，在臉書上貼文抨擊媒體報導，有部分支持者還發動肉蒐圍剿，企圖打壓媒體報導。

綠營民代一度要求轉向縣府媒體事務中心，要求縣府給一個交代，但媒體事務中心以此事事涉媒體新聞自由，不便介入，婉轉解說媒體事務中心立場，但不被綠營民代接受。

近日，苗栗縣議會開議審查下個年度預算，綠營民代利用這個機會提出縣府媒體事務中心訂閱某些特定報紙為由，揚言要大刪3分之1的預算，消息傳出，引起各界議論紛紛。

有人就舉出先前國民黨苗栗縣立法委員陳超明及縣議員鄭聚然，曾針對口罩問題提出個人解決方案想法，結果卻引來大批綠營支持者的大酸嘲諷，並有媒體跟進報導，但陳超明及鄭聚然仍還有風度地接受批評，並未遷怒其它人，或是怪罪媒體，民主素養風範高下立判。

(中時 )