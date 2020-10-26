【回憶殺】外型氣質秀氣的46歲演員黃采儀，大學念的是中國古典文學，曾想當作家，畢業後意外踏上表演之路，出道21年累積上百部作品，憑著生動又細膩的演技，2006年以《肉身蛾》阿貞一角榮獲金鐘迷你劇集女配角獎；但她沒因此受限，持續不斷挑戰多元的戲路，曾經與30歲男星王可元大膽拍情慾片，

黃采儀曾獲金鐘迷你女配。（圖／中時資料照）

黃采儀2018年拍攝林孝謙導演執導的短片《情色小說》，為了完成劇中的露骨劇情，罕見脫衣露三點，被套上鐵鍊、塞口球，與王可元玩禁忌SM，導演下令要在2分鐘內綁完「菱形縛」，並有鹹濕舔腳、揉弄身體的劇情要求，值得一提的是，黃采儀與王可元私底下是師生關係，但仍敬業地演出。

除此之外，黃采儀有一場自慰戲，地點選在林孝謙家中的陽台，當時晚上八點左右，周遭鄰居燈火通明，透過窗戶就能看到別人在看電視、講電話，她必須按捺住內心的害羞情緒，情慾奔放地完成這幕。事後，黃采儀笑說之後再也不敢回那個陽台，但認為林孝謙的陰影面積應該更大。

黃采儀在電影中有狂野的SM劇情。（圖／《情色小說》劇照）

事實上，黃采儀當初思考許久才同意接演，她考量本身是中文系，片中角色是個作家，能一圓作家夢；再來是以她的年齡層來設定做女主角的機會並不多；最後是女大男小的配對和跟身障角色對戲，都是吸引她的元素。

(中時新聞網)