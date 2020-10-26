娛樂8點半》佘詩曼22歲時在媽媽鼓勵下，參選1997年香港小姐選美比賽，並一舉獲得第三名而獲得進演藝圈的門票，接著以演員身分打開知名度，佘詩曼的演藝事業平步青雲，不過45歲的她至今仍維持單身，佘詩曼坦言仍渴望愛情，不過她不急著尋到另一半，並自信說：「我相信我會找到的」。

當年才22歲的佘詩曼、大學剛畢業，她在媽媽的看好與鼓勵之下，參選1997年香港小姐選美比賽，正值花樣年華的佘詩曼，以高顏值、高EQ和青春活力打敗眾多佳麗，一舉獲得季軍的成績，佘詩曼也以此頭銜進入演藝圈。

佘詩曼從港姐卸任後，就獲得電視台重用，首次演戲就在古裝劇《雪山飛狐》詮釋女主角苗若蘭，佘詩曼接著在時裝劇《十月初五的月光》飾演開朗活潑的大學生、古裝劇《倚天屠龍記》是美麗、聰明的峨眉派第四代掌門周芷若，而佘詩曼著名的角色，就不得不提到她在《金枝慾孽》演活工於心計卻又不失純良的淳貴人董佳爾淳。

貴為戲劇一姐的佘詩曼，2001年來台宣傳新戲。（圖／本報系資料照片）

佘詩曼戲劇邀約一部接著一部，貴為戲劇一姐的她，古裝、時裝都能駕馭，佘詩曼也接連獲得各大小獎項肯定，而最讓台灣觀眾熟知的是，佘詩曼近年在宮廷劇《延禧攻略》中，從溫柔賢淑的嫻妃黑化成陰險、有心思的皇后，佘詩曼演藝事業平步青雲，廣告代言也淘淘不絕，反倒是她的感情狀態至今仍是空白。

佘詩曼近年以宮廷劇《延禧攻略》再爆紅。（圖／取材自佘詩曼 Charmaine Sheh臉書）

美魔女佘詩曼雖然與不少男星傳出緋聞，但她真正承認的感情並不多‧佘詩曼貴為藝界的「黃金剩女」，但她日前在陸綜《發光的姐姐》則被問到，為何當年參加選美後為何沒有嫁入豪門，而是選擇進演藝圈，佘詩曼則表示當時年紀很小：「不想，剛讀完書出來就嫁人，好奇怪」，並表示她生活就是拍戲「睡覺都沒有時間，還安排自己的人生？所以沒想那麼多」，佘詩曼也很陶醉在工作上，於是就演戲演到現在。

但佘詩曼仍渴望愛情，她感性說，自己大部分的人生都攤開在鎂光燈下，在戀愛這塊她會希望低調、保有自己的隱私，不過佘詩蠻在2018年還一度被傳女女戀，她被港媒指和女經紀人過重慎密，對此，佘詩曼當時則透過微博強調，對方不只是她的占有，還是超級好朋友，希望外界不要有過多揣側。

談到愛情觀，佘詩曼豁達且有自己的想法，她不後悔至今仍單身：「如果沒結成的話，那肯定他不是最適合我的」，佘詩曼也分享找男友的條件：「有趣的靈魂」，她不急著尋到另一半，並自信說：「我相信我會找到的」，佘詩曼談話之間都散發自信與成熟美，期待佘詩曼早日尋到和她契合的對象。

(中時新聞網)