聽到快艇球星保羅喬治放話自己在電玩遊戲2K21的能力值，將從目前的88，在下季打完時升到95，甚至2K22將達96，前NBA球員帕金斯不禁在《ESPN》節目中砲轟，「喬治你該想著總冠軍吧，沒人關心你的2K能力值到底有多少！」

「首先我想要說的是，為什麼我們要討論2K裡面的球員能力值？為什麼保羅喬治那麼在乎自己的2K能力值？」帕金斯在「JUMP」節目上表示，「你可從來沒有聽說湖人前鋒安東尼戴維斯討論自己的2K能力值，因為他只關心總冠軍。」

「喬治，你應該想著總冠軍才對，沒人關心2K能力值，你要向世界展現你的實力，快艇全隊就是這樣，都在討論這個討論那個，我不希望再聽到這些，」帕金斯說，「我希望能夠看到你們行動，不想再聽你們說話，給我看一些真本事。」

會讓帕金斯如此砲轟保羅喬治，主因就在原本被預估是上季奪冠熱門的快艇，卻在今年西區準決賽遭到金塊從1勝3敗落後，連贏3場逆轉淘汰出局，保羅喬治被認為是頭號罪人，沒想到喬治卻只關心2K能力值，難怪帕金斯會這麼不爽了！

(中時 )