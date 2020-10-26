在俄國路上似乎出現什都不奇怪，其中軍用車惹事可以說大宗案例，似乎俄國軍人都頗有狂氣。據報導，社交媒體上傳出一段影片，是機場監視影像的一小段，就看到一輛BMP-3步兵戰車，在車速幾乎未減的情況，突破了上部裝有鐵絲網的混凝土牆，駕駛兵似乎有酒駕。

The Drive報導，根據俄羅斯獨立新聞媒體Baza，在Telegram社交媒體的文章，事件發生在伏爾加格勒國際機場(Volgograd International Airport)，也叫古姆拉克機場（Gumrak Airport），時間在2020年10月20日。據說這輛BMP準確要去附近的軍事訓練場，但駕駛兵為抄進路，選擇衝破機場圍牆。BMP-3的重量剛好超過20噸半，強大的馬力與銳角的裝甲車前緣，使它幾乎毫不費力的就突破圍牆。

Drunk crew of Russian Army BMP-3 IFV punched through the wall and invade into the airport

機場的運作沒有被此事件影響，飛航工作繼續運行，但是車輛損壞了圍牆與安全系統是不爭的事實。

Photos of the driver and the wall after the incident. 2/https://t.co/ewaiTuBCCE pic.twitter.com/xr30a9VNSk — Rob Lee (@RALee85) October 22, 2020

目前事件的前因後果還不甚清楚，不過隨後在社交媒體上，又出現了可能與此事有關的另一張照片，是一名穿著軍裝的男人，臉上有傷，似乎雙手被反銬。據說他就是BMP-3的駕駛員，目前尚不清是否因為突破圍牆而被捕。

俄國BMP系列步兵戰車，是世界公認性能最出色的步兵戰車，BMP-3也維持了過去的高評價。它裝有一門100公釐多功能主砲，可以發破片彈、高爆榴彈，和AT-10炮射反戰車飛彈，在另有一門30公釐自動快砲為輔助武裝。

(中時新聞網)