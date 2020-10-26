前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，陸陸續續出現民眾發現高雄市政出現許多亂象，甚至連各大商圈也被直擊生意冷清、門可羅雀。曾擔任過高雄市新聞局長的國民黨文傳會副主委鄭照新表示，光復節當天他人在高雄，但他十分納悶，高雄地底光復了什麼？

鄭照新25日深夜在臉書上表示，「台灣光復節，我在高雄，但高雄到底光復了什麼？」他指出，從氣體外洩遲遲不向媒體公布最新動態，到防疫旅館檢查預先洩漏消息套招被抓包，再到客委會主委違法採購緩刑紀錄隱匿不報被踢爆下臺，件件需要媒體或議會踢爆才被動承認。

鄭照新很納悶，難道我們光復的，只是一個隱藏真相、文過飾非的說謊市府嗎？「光復節，高雄到底光復了什麼？」他認為，港都應該是透明開放的城市，並質疑，「光復高雄難道光復的是謊言與欺騙嗎？」

網友們也留言回應，「光復了輕軌，和某些人的荷包」、「認同。不知道到底光復什麼」、「光復了沒有國旗，國旗在高雄又成了稀有的風景」、「把戶籍遷高雄或屏東，深耕南台灣吧，南台灣需要你們的關注」。

台灣光復節 我在高雄 但高雄 到底光復了什麼？ 從氣體外洩遲遲不向媒體公布最新動態 到防疫旅館檢查預先洩漏消息套招被抓包 到客委會主委違法採購緩刑紀錄隱匿不報被踢爆下臺 件件需要媒體或議會踢爆才被動承認 難道我們光復的 只是一個隱藏真相 文過飾非的說謊市府嗎? 光復節 高雄 到底光復了什麼? ＃港都應該是透明開放的城市 ＃光復高雄難道光復的是謊言與欺騙嗎 由鄭照新發佈於 2020年10月25日 星期日

(中時新聞網)