國道1號台南路段3個交流道出口近日做出改動，因應有民眾反應台南縣市合併已久，原本的告示牌顯得相當突兀，對此高公局也做出改變，將原本告示牌上的「台南、永康、仁德」改為下交流道後的銜接路名「中正北路、復興路、中山路」，未料照片曝光後不僅網友傻眼，就連當地人也抱怨，更有人大酸「有佳龍，會搞事」。

國1台南交流道出口告示牌改版近日上路，臉書粉專《台南式》也貼出了改版前後對照圖，圖片一出卻讓許多網友傻眼。《台南式》表示，中山路與復興路等名稱別說外地人霧煞煞，連當地人自己都搞不清楚，因為光相同路名就有好幾條。

粉專貼出更改前後對照圖，就連當地人都傻眼，直說根本看不懂 (圖／臉書粉專台南式)

《台南式》痛批，這次更動不僅搞亂了一些路癡腦內好不容易建立好的系統，也反應出台南縣市合併十週年至今道路名稱尚未整併的問題。

網友也紛紛留言：「高公局不意外」、「混吃等死公務員」、「呆板的公務單位，沒有視覺概念，往往造成很多問題」、「復興路真的令人傻眼，別說外地人，當地人都不知道在哪」、「我台南人開這麼多年才知道有復興路」、「至少前面加個地區備註吧」、「我看我不用去台南玩了，還沒玩到就先迷路」、「北部人會不會以為開了5小時還在北部」、「林佳龍太神啦」，藥師梁世民也在臉書分享並嘲諷：「嗯，有佳龍，會搞事」。

注意!!... 由台南式發佈於 2020年10月24日 星期六

(中時新聞網)