英國近來因新冠肺炎再掀高峰，而祭出三級制封鎖令。根據倫敦大學學院(UCL)做出的最新統計，英國自3月以來相繼實施封鎖令後，成功戒菸的成年人人數成長翻倍；相較之下，愈來愈多人尋求買醉帶來的安慰，近40%的英國民眾在大封鎖期間高風險飲酒。

《每日郵報》23日報導，UCL針對英國民眾的吸菸、飲酒與戒菸習慣，進行每月ㄧ次的調查統計。研究團隊蒐集2019年4月至2020年2月的吸菸、飲酒與戒菸習慣，並與2020年4月所取得的數據相比較。

英國於3月正式啟動封鎖令，在封鎖前的每月受訪者約1717人，而2020年4月則有1674名受訪者。

研究結果顯示，嘗試戒菸次數從封鎖前的29.1%成長至2020年4月的39.6%；與此同時，戒菸成功的人數則從先前的4.1%成長為8.8%。

研究還意外發現，即使大封鎖讓戒菸者無法參與戒菸課程與戒菸門診，但愈來愈多菸友透過遠端戒菸平台尋求協助，包括應用軟體(APP)、網站或戒菸專線等形式。

儘管封鎖令讓不少英國吸菸的癮君子成功擺脫尼古丁的枷鎖；但酒國英雄卻變多了，從原本的25.1%成長為38.3%。同樣地，在封鎖實施後不論參與實體戒酒門診，還是遠端戒酒的人都減少。

UCL的傑克森教授(Sarah Jackson)表示，封鎖意外導致嘗試戒菸與成功戒菸的人數增加，著實令人欣喜。吸菸不但損害肺功能，吸菸者感染新冠肺炎的比率遠較不吸菸者高。在疫情造成國家醫療體系沉重負擔的時刻，戒菸者無疑舒緩醫療體系的壓力。

UCL的布朗教授則警告，酒精成癮是嚴重的公共衛生議題。過度飲酒會讓人不自覺縮短社交距離，進而讓疫情更為擴散。

(中時新聞網)