兩岸若真的開戰，以目前台灣國家的整體戰力，到底可以撐多久？退將于北辰表示，決定在全民國防支持到甚麼程度。如果低，那撐不了多久，如果高，就可以撐久一點。

根據香港媒體《中評社》報導，于北辰在高雄出席「戰爭狂想～明日過後，2020大選後美中台關鍵攻略研討會」表示，台灣眼皮下戰力看起來很強，但是能打多久、撐多久、到底能不能打仗，最後決定在全民國防支持到甚麼程度，如果低，撐不了多久，如果高，就可撐久一點。

于北辰舉2012年的《世界末日》、2016年的《ID4星際重生》、2018年的《環太平洋2》等好萊塢電影為例，他指出，近年好萊塢電影華裔影星戲份加重，也看得到中美合作拯救世界，這仍象徵美國對中國大陸仍存有美好一面的幻象。但從2018年《復仇者聯盟3：無限之戰》之後，又回復了美國英雄的年代，沒有再看到中美合作對抗外星人、怪獸，取而代之又是帝國主義興起。代表川普上任後，好萊塢電影也配合對世界宣揚「美國第一」，意謂著沒有美國什麼事都做不成。

最近短短3個月時間，共機繞台的數量就已經突破前5年的總和。于北辰表示，民進黨政府所做的事情，就是配合美國上演的復仇者聯盟戲碼來運作。好處是暫時獲得選票支持勝選，並展現強力與中國大陸為敵，但這就像吸大麻一樣，雖然很爽，但副作用就是帶來台海兵凶戰危。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)