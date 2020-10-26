疫情影響加上山林開放政策，不少民眾走向山林，卻忘記帶走隨身垃圾，造成山林哭泣；花蓮林管處與戶外亦溯休閒運動社、慈濟大學登山社及黑潮海洋文教基金會等35名志工，昨至大禹嶺地區，以吊掛及徒手撿拾方式清理廢棄物，短短5小時內就清理出235公斤。

花蓮林管處響應山林開放政策，多次與學校、社團等單位舉行淨山活動，此次結合亦溯休閒運動社攀岩吊掛活動專長與經驗，到中橫大禹嶺地區台14甲40.8公里處及大禹嶺停車場等，以吊掛方式撿拾垃圾淨山，總共清出235公斤廢棄物，由新城工作站支援清運垃圾下山。

花蓮林管處與35名志工，昨至大禹嶺地區以吊掛及徒手撿拾方式清理廢棄物，短短5小時內就清理出235公斤。（圖／林管處提供）

戶外亦溯休閒運動社表示，235公斤廢棄物裡，以寶特瓶 、食品包裝、餐具盒、塑膠提袋、鐵鋁罐為大宗，另外還有些碎玻璃、汽車輪圈、交通三角錐、交通指揮棒、錄影帶、安全帽、木棧板等特殊物品，顯見民眾公德心有待加強。

另外，林管處3月曾和志工至壽豐鹽寮防風保安林地，清出共近400公斤被民眾丟棄在草叢或岩壁間廢棄物；林管處強調，廢棄物除造成環境污染，乾燥氣候下，有可能成為森林火災燃料，今年山區異常乾旱，國內旅遊、登山健行等遊憩活動倍增，更需要民眾共同守護山林。

花蓮林管處與35名志工，齊手將垃圾拉上地面分類。（圖／林管處提供）

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(中時新聞網)